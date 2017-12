Maripier Morin remercie les lecteurs de son site web

Maripier Morin a lancé son site web le 5 novembre dernier, et un mois plus tard, l'animatrice est fière de son succès!

It's up now! --- Le site est en ligne! Une publication partagée par MARIPIER (@maripiermorin) le 5 Nov. 2017 à 18h03 PST

En effet, elle a partagé une vidéo en direct sur Facebook mardi pour remercier ses lecteurs d'être au rendez-vous. On y voit l'animatrice dans un look plutôt relax. Elle porte un t-shirt bleu et les cheveux relevés en chignon.

«Je voulais vous dire un immense merci parce que je viens d'apprendre à l'instant que le site Maripiermorin.com a été visité par 250 000 visiteurs uniques depuis son lancement . Je ne peux pas vous dire à quel point je capote et ça me rend heureuse», explique-t-elle.

«Ce site-là, on l'a fait pour vous parce qu'on voulait lancer du contenu original, on voulait être la référence en mode, beauté, et mode de vie. Je voulais tester plein de trucs pour vous. Je vais éventuellement faire des rencontres éventuellement aussi avec des gens qui m'inspirent. Je voulais juste vous dire un immense merci », dit-elle.

Maripier encourage les gens à continuer d'aller sur le site. Elle promet de nouveaux articles de contenu original tous les jours, comme les rubriques MP Hebdo, dans lesquelles Maripier Morin dévoile un look, et la directrice éditoriale du site, Carolyne Brown, suggère des pièces dans le même style.

My heart melted for this Teddy Bear jacket that will keep me warm for the winter! #MPWEEKLY --- Mon coeur à fondu pour ce manteau en peluche qui me gardera au chaud tout l'hiver! #MPHEBDO Une publication partagée par MARIPIER (@maripiermorin) le 30 Nov. 2017 à 16h16 PST

Ça prouve que Maripier Morin n'est plus seulement une animatrice, mais une femme d'affaires couronnée de succès!

