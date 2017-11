Hillary Clinton est la rédactrice en chef invitée d'un numéro spécial de Teen Vogue

Teen Vogue a annoncé mercredi matin qu'Hillary Rodham Clinton sera la rédactrice en chef invitée d'un numéro spécial du magazine en vente le 5 décembre prochain. C'est une initiative de la rédactrice en chef du magazine, Elaine Welteroth.

Pour l'occasion, Hillary Clinton a écrit un éditorial puissant qui fait l'éloge de la force des adolescentes américaines qui défendent avec ferveur différentes causes.

«Quand la brillante Elaine Welteroth m'a invitée en tant que rédactrice en chef de ce numéro, j'ai sauté sur l'occasion. Teen Vogue prend les adolescentes au sérieux et comprend que le fond et la forme ne vont pas l'un sans l'autre», écrit Clinton. «J'aime la diversité des articles qui peuvent parler aussi bien du parfait démaquillant que d'élections. Les adolescentes sont des forces vives incroyables pour créer du positif dans le monde, et c'est rafraîchissant de le lire dans les pages du magazine.»

Ce n'est pas le seul texte qu'Hillary Clinton a écrit pour le magazine. Elle a aussi composé une lettre destinée à l'adolescente qu'elle était.

La politicienne raconte que lorsqu'elle est arrivée au Wellesley College, elle se sentait intimidée par d'autres filles qui parlaient plusieurs langues, qui avaient habité dans d'autres pays ou lu la moitié des livres du cycle. «Ma mère n'allait pas me laisser me diminuer . Elle a dit que tu étais brave, que tu devais persister. Et tu as eu le bon sens de ne pas t'obstiner, ce qui est une de meilleures décisions que tu as prises», écrit-elle.

Dans sa longue lettre, elle partage plusieurs conseils à l'adolescente qu'elle était. Exemples? Envoyer des mots de remerciements ou ne jamais laisser tomber malgré les difficultés.

«Crois en toi, tu vas bien faire ça», écrit-elle en finale. C'est une missive touchante et inspirante de la part de la politicienne!

Outre sa participation dans les pages de Teen Vogue, Hillary Rodham Clinton sera présente au premier sommet du magazine. Elle sera en conversation avec l'actrice et l'activiste Yara Shahidi. Le Teen Vogue Summit aura lieu du 1er au 2 décembre prochain à Los Angeles.