Vous arrive-t-il de vous mettre en spécial? Vous savez, comme ces produits à l'orée de la date d'expiration chez votre épicier favori? Ou bien, comme les spéciaux douteux dans les fastfoods à 3,99$.

Habituellement, ce qui n'est pas cher, ne vaut pas cher !

Pour votre femme ou votre chum actuel, où êtes-vous allé manger lors de votre premier rendez-vous e et combien avez-vous déboursé pour la (le) conquérir (ou l'impressionner)? Le minimum ou bien y avez-vous mis le paquet? Parce que ça en valait le coup...

Ce que nous sommes prêts à payer en dit long sur nous. Mais ce que nous sommes prêts à économiser pour de la marde (encore plus dévastateur que de la merde...) en dit encore plus long sur ce que nous sommes... surtout lorsqu'il est question d'offre salariale.

Pourquoi y a-t-il autant d'employés, rémunérés sur une compensation annuelle, avec le même salaire? Je veux dire, pourquoi tous les techniciens RH, par exemple, peu importe la compagnie, ont sensiblement tous le même salaire, avec des échelles salariales équivalentes?

- C'est le marché, Kévyn, le marché de l'offre et la demande, la main invisible, c'est le guide salarial de Randstad qui l'établie, la et le, et les, et à cause de...

- Je sais, mais je sais aussi qu'on insinue que Bill, Jade, Frank, et Loïc sont tous pareils et s'équivalent tous. De vrais numéros interchangeables. Heureusement que certains sont mieux traités et mieux gérés que d'autres... sinon on se croirait dans un état communiste! Tant qu'à y être, aussi bien afficher des salaires génériques de X$ pour chaque position Y sur le marché. Une position, un seul salaire. Pas de surprise pour personne, pas besoin de chercher ou de négocier.

Niaiseux hein? Pourtant, c'est pas mal ce que nous faisons, promouvons et nous contentons d'accepter. Valez-vous le salaire que l'on vous a accordé, après que des professionnels RH aient fait une fameuse étude de marché, pour s'assurer qu'ils n'offraient pas vraiment plus que la compétition? Tout d'un coup que...

- T'offres 38K, j'en demande 52K

- T'es malade, je vais aller voir ailleurs pour trouver un désespéré ou bien un junior qui acceptera tout en me baisant la main

- Ouain, mais je vais t'en offrir pour ton argent, je vais amener ma position à un autre niveau, qui en sera que bénéfique pour l'entreprise.

- Calme-toé le pon-pon mon Gaston, je ne veux pas qu'un No Name qui ne connaît absolument rien à mes opérations ait le culot de me dire que ça pourrait aller encore mieux. Je ne veux pas que ça soit meilleur, j'ai décidé de me limiter, de limiter la position, donc de limiter le salaire. Fak, je me limite...

- Tu ne veux pas que j'aie le culot de te dire ça, pourtant, tu ne te gênes pas pour me dire que je ne vaux pas ce que je demande, et que je vaux à peine ce que tu as décidé que je valais pour entrer dans ton échelle salariale. Je te donne du bœuf AAA qui te remplira pour une semaine, mais toi, tu préfères toujours manger du McDo aux 10 minutes, étant donné que ça ne rassasie jamais vraiment. Donc, c'est toujours à recommencer. C'est le cas de le dire, à la longue ça fait chier.

Pourquoi? Parce que c'est ça le salaire et que tu ne peux pas en faire plus ou bien demander davantage? Parce que c'est ça le salaire de la description d'emploi, point?

Nous craignons souvent d'en demander plus, parce que l'on s'est malheureusement habitué à se contenter de moins. Parce que l'argent, la réussite, et l'argent qui accompagne la réussite sont toujours tabous. C'est normal qu'une entreprise X s'attende et espère offrir un salaire Y, mais pour les bonnes raisons.

Ce qui est anormal, c'est que l'ensemble des entreprises, avec des réalités économiques différentes, des niches différentes, offrent les mêmes salaires.

Cela devient normal après tout, puisque la plupart de ces entreprises font et offrent ce que les autres font et offrent. Des entreprises qui finissent par adopter des comportements humains... à moins que cela ne soit l'ensemble des humains qui adopte le comportement des entreprises...

La plupart d'entre nous rêvent de faire plus d'argent, de passer du bon temps, et d'avoir une belle retraite. Mais avec les salaires que la plupart d'entre nous font, ces rêves demeureront à l'état de rêve. C'est triste, mais c'est comme ça. À moins que vous tentiez d'exiger plus à votre boss immédiatement ou bien de demander davantage lors de votre prochaine entrevue.

Pourquoi ne pas garder une marge de manœuvre dans l'offre salariale? Pourquoi ne pas avoir 20K de plus pour un poste de 48K juste au cas où un excellent candidat demanderait 59K? Parce que vous voulez qu'il n'en produise que pour 48K? Parce que vous avez peur de vous tromper et réaliser qu'il ne valait pas vraiment 59K? Si c'est le cas, ce candidat aurait quand même été un mauvais fit pour vous à 48K... donc vous auriez aussi été perdant dans votre propre choix.

Employeurs, faisons nos devoirs et prenons au sérieux le processus de recrutement pour en arriver au meilleur choix et n'ayons pas peur de sortir le portefeuille.

Employés, faisons nos devoirs, et n'ayons pas peur de demander un salaire qui reflète nos compétences. Si nous sommes incompétents, cela se reflètera, peu importe le salaire que nous demanderons.

En introduction, je vous demandais s'il vous arrivait de vous mettre en rabais, et j'imagine que la plupart d'entre vous ont dit non. J'imagine donc que vous avez présentement exactement le salaire que vous vouliez et savez ce que vous valez et n'avez donc pas le salaire que quelqu'un a dit que vous valiez et que vous avez été contraint de gentiment accepter pour payer vos factures et pour faire bonne impression lors de votre prochaine date.