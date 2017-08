Pourboires vacances: faites le test pour voir si vous donnez les bons montants!

ADVERTISEMENT

Vous avez bien planifié vos vacances et comptez respecter votre budget. Tant mieux pour vous!

Mais, avez-vous inclus les pourboires dans vos dépenses?

Une bonne astuce est de toujours donner le pourboire dans la devise du pays visité. Cette pratique évite au receveur d'aller à la banque pour faire converser l'argent.

« Oh oh... Hmmm je n'y avais vraiment pas pensé Julie. »

Que vos bagages soient presque prêts pour des vacances chez nous au Québec, chez nos cousins de la France, ou chez nos voisins du sud, un voyage bien préparé doit inclure des pièces et dollars à distribuer, en guise de gratitude pour les services rendus.

Afin de vous éclairer sur combien donner à qui, testez vos connaissances de cette coutume culturelle en répondant à ce quiz.

1. Vous donnez au chauffeur de taxi qui vous emmène à l'aéroport :

2$, peu importe la course. Vous arrondissez, au dollar le plus près. 10 à 15%, de la course et un surplus pour les bagages.

2. Pour le portier qui vous ouvre la porte, vous indique comment se rendre à la réception et répond à vos questions sur les heures d'ouverture de la piscine de l'hôtel et vous offre un parapluie pour votre sortie en soirée, en prévision de la météo, vous offrez :

2$. Un sourire et un sincère merci. 5$.

3. Le chasseur qui apporte vos bagages à votre chambre reçoit :

2$ par valise. 5$, peu importe le nombre de valises. Rien, cela fait partie du service.

4. Dans un gîte du passant ou dans un Airbnb, vous laissez :

2$ par jour. Rien, ils sont les propriétaires. Un commentaire positif de votre expérience sur le site web et les réseaux sociaux.

5. Vous donnez dans la main du voiturier qui stationne et vous apporte votre voiture :

2$ par voyage. 2$, seulement quand il vous ramène la voiture. Rien, c'est inclus dans les frais de stationnement

6. Vous laissez pour le personnel de l'entretien ménager :

Une note de remerciement. 2$. 5$.

7. À la conclusion de votre visite guidée, vous donnez au chauffeur et au conducteur :

2$ par personne. Une bonne poignée de main en promettant d'écrire un commentaire positif sur eux. 10% à 20% du montant de votre visite.

8.À son origine au Moyen Âge, le pourboire s'offrait avant le service ?

Vrai Faux

9.Les pourboires varient d'un pays à l'autre.

Faux Vrai

Réponses

1. c) 10 à 15%, de la course et un surplus pour le maniement des bagages sont ajoutés en supplément par plusieurs compagnies de taxi. Les passagers Uber peuvent laisser un pourboire en utilisant l'application. C'est facultatif, mais puisqu'il n'est pas rare de vous retrouver assis sur la banquette arrière d'un conducteur qui vous a précédemment voyagé, je vous encourage à tipper.

2. b) Un sourire et un sincère merci suffisent. C'est le rôle du portier d'agir comme hôte et vous accueillir. S'il vous donne des recommandations pour des restos ou vous obtient des billets de spectacle, en remplacement d'un concierge, vous offrirez 5$ et plus selon le service rendu.

3. a) Un minimum de 2$ par valise sera offert en reconnaissant du poids et du volume de vos bagages. Considérez aussi les informations qui vous sont transmises sur l'hôtel, la ville et toute autre chose qui contribuent à vous offrir un séjour agréable.

4. b) et c) Le personnel d'accueil dans les lieux d'hébergement et les propriétaires ne reçoivent pas de pourboire, en général. Mais s'il y a du personnel pour l'entretien ménager que vous n'avez pas payé séparément, ce serait gracieux de votre part. Puis les bons mots encourageants sont toujours bienvenus, peu importe le service.

5. b) Vous n'avez rien à donner quand il va stationner votre voiture. Minimum 2$ pour chaque fois qu'il vous apporte la voiture. Offrez plus, si la voiture a été lavée, on vous remet une bouteille d'eau ou qu'elle est bien tempérée; chaude en hiver avec les fenêtres dégivrées et climatisée en été.

6. a), b) et c) Vous laissez de 2 $ à 5 $ et plus, selon l'état de votre chambre. Ce pourboire doit être payé au quotidien, car le personnel travaille en rotation. Pour la note de remerciement, assurez-vous de l'écrire dans la langue du pays que vous visitez en utilisant une application de traduction.

7. c) 10% à 20% du montant de votre visite. Vous offriez 1 $ à 2$ par personne pour le service de navette, selon l'assistance offerte.

8. a) Vrai. La coutume du 18e siècle est née dans une auberge d'Angleterre. Un aubergiste aurait astucieusement placé une petite urne sur son comptoir avec T.I.P.S. (To Insure Promptness Service; pour assurer la rapidité de service). Les clients pressés y mettaient quelques pièces pour un service plus efficace.

9. b) Vrai. Les règles du pourboire varient d'un pays et même d'une région à l'autre. Même que dans certains pays les pourboires sont presque non-existants. En voici quelques-uns : le Japon, l'Australie et la Suisse. Pour éviter d'insulter ou d'être perçu comme un pingre, comme le disait si bien ma grand-mère maternelle Florina : « Dans le doute, on s'informe. »

Si vous avez été vraiment ravi par un employé, prenez le temps d'en parler au gestionnaire. Envoyez un courriel. Écrivez un commentaire en ligne. Ces témoignages ont un impact très positif sur le futur d'un employé, comme une promotion ou une augmentation de salaire.

Pour démonter votre gratitude le reste de l'année télécharger cette colorée infographie, facile à partager, de mon site web

Bonnes vacances !

