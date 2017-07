ADVERTISEMENT

Mélanie Ghanimé l'avoue d'emblée: son nom est difficile à prononcer. En fait, ça dépend pour qui. Une chose est sûre, vous allez finir par vous en souvenir, parce que cet été elle est présente un peu partout sur les scènes du Québec. D'ailleurs, elle fait partie de la programmation officielle du Festival Juste pour rire, participe à un des galas et animera les spectacles gratuits sur la grande scène extérieure à compter d'aujourd'hui. Je me suis donc présenté au théâtre Ste-Catherine le 14 juillet dernier tandis qu'elle présentait pour la toute première fois son one-woman show au Zoofest!

La salle était pleine, le show était en d'autres mots sold out. Les éclats de rire ne se sont pas fait attendre longtemps. Mélanie a vraiment le don de rallier son public autour d'elle, de l'attendrir, si bien qu'heureusement on rit tous avec elle et non pas d'elle tandis qu'elle nous entraîne dans ses anecdotes d'enfance dans sa famille pour le moins particulière. Elle nous fait le portrait: une grand-mère raciste, un père aux sourcils froncés qui ne connaît pas la bonne humeur et une mère attachante, mais qui l'a peut-être eu trop jeune ce qui donnera lieu à des histoires assez comiques. Bref, du bien bon matériel pour écrire des numéros de stand-up.

Outre sa famille, elle s'ouvre également sur sa vie personnelle. Elle avoue sans détour qu'elle consulte une psychologue depuis 17 ans, ce que devraient sûrement faire ceux qui s'inscrivent à des cours de poteries et font 78 pots en une heure ou encore ceux qui font du bateau-dragon pour n'aller nulle part. Elle clame également la joie d'être une femme: « C'est l'fun être une femme, on peut être multitâches! On peut se colorer les cheveux. Les gars aussi, mais nous c'est beau. »

Elle s'amuse avec son public, lui pose parfois des questions et dégage une belle énergie sur scène.

Sur scène, elle nous fait part de son talent particulier, celui de juger les gens. Talent nourri par des émissions de télé de haut calibre où on voit des gens élaborer des recettes douteuses pour un souper qui ne manquera pas d'action. La meilleure d'entre tous pour déployer son talent à sa pleine mesure, est l'émission dont l'objectif est braqué sur des personnes célibataires et nues. « Une bonne séance de « bitchage » ça fait du bien. C'est comme le yoga pour le monde pas flexible. »Cette humoriste est tout ce qui a de plus authentique (for real). Elle s'amuse avec son public, lui pose parfois des questions et dégage une belle énergie sur scène. Je sens que le public prendra plaisir à la connaître de plus en plus. D'autre part, elle m'a confié en coulisse après son spectacle avoir gagné en aisance depuis qu'elle anime au Bordel Comédie Club. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ça paraît.

Elle sera sur la Scène Loto-Québec dans le cadre du festival Juste pour rire les 17, 18, 20 et 25 juillet prochains.

Pour toutes les autres dates, visitez son site internet: melanieghanime.com.