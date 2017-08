Pourquoi essayer d’être parfait vous éloigne de l’amour

ADVERTISEMENT

De façon plus ou moins consciente, nous essayons tous d'être parfaits. En premier lieu, nous avons essayé d'être parfaits pour nos parents, pour qu'ils nous aiment et nous donnent de l'attention. Ensuite, nous avons essayé d'être parfaits à l'école, soit pour plaire aux professeurs, soit pour obtenir l'acceptation des autres enfants autour de nous et pour aussi éviter les moqueries ou même d'être victimes d'intimidation. Et finalement, ç'a continué en milieu de travail, pour avoir une bonne évaluation ou accéder à de l'avancement. Évidemment, c'est lorsque les relations amoureuses entrent en jeu que la pression est à son plus haut niveau. Il y a d'innombrables industries bâties autour de ce désir de la perfection qui nous hante tous: cosmétique, vêtements et accessoires mode, chirurgie plastique, centre de conditionnement physique et, en fait, on pourrait dire que la société de consommation au grand complet est perchée sur ce désir d'être parfaits, de se sentir à la hauteur et digne d'amour.

Mais ça veut dire quoi, au juste, être parfait? Qui décide de ce qui est parfait? Qui établit ces règles?

Dans un premier temps, il faut prendre conscience que le concept de perfection est complètement aléatoire et ne veut absolument rien dire en lui-même. C'est une idée inventée par l'ego, une fantaisie créée dans le but de nous adapter à notre environnement, de nous fondre dans la masse, de nous permettre d'entrer dans le moule que la société dans laquelle nous sommes nés nous a imposé. Être parfait est une histoire qui a été créée dans notre esprit à partir de tous les événements que nous avons vécus depuis votre naissance et des images dont nous avons été bombardés sans arrêt à travers les médias. Mais que raconte cette histoire? Elle nous dit que si nous nous comportons toujours de la bonne façon, que nous disons toujours la bonne chose au bon moment, que nous censurons judicieusement ce que nous pensons et ressentons, que nous portons les bons vêtements, que nous conduisons la bonne voiture, que nous choisissons la bonne carrière, que nous ne faisons jamais d'erreur — you get the picture — tout ira pour le mieux dans le meilleur des mondes, que tout le monde nous aimera et que nous pourrons, assurément, trouver l'amour de nos rêves et vivre le parfait bonheur.

La vérité est que cette perfection fictive que vous tentez sans arrêt de projeter aux autres vous empêche d'être vous-même, d'exprimer ce que vous pensez et ressentez réellement et de vivre avec vulnérabilité.

Si vous ne prenez pas conscience que cette histoire tourne en boucle dans votre esprit, elle dirigera votre vie et vous privera de la chose la précieuse qui est: l'amour véritable. Ironiquement, plus vous essayez d'être parfait, plus vous limitez votre capacité de connexion avec les autres, plus spécifiquement avec le sexe opposé. Plus votre capacité de connexion est limitée, plus vous éloignez l'amour. Eh oui, essayer d'être parfait vous éloigne de l'amour. La vérité est que cette perfection fictive que vous tentez sans arrêt de projeter aux autres vous empêche d'être vous-même, d'exprimer ce que vous pensez et ressentez réellement et de vivre avec vulnérabilité. Et sans vulnérabilité, il ne peut y avoir d'amour.

Pour être parfaits, nous n'avons pas droit à l'erreur ou à l'échec. Pour être parfait, il faut cacher nos doutes et incertitudes. Et n'ayons pas peur des mots, pour être parfait, il faut prostituer son âme. Il faut dire oui lorsqu'on a envie de dire non. Il faut sourire lorsqu'on a envie de pleurer. Il faut prétendre que tout va bien lorsque tout va mal. Il faut vivre un mensonge permanent et trahir qui nous sommes réellement.

Essayer d'être parfait crée énormément de tension à l'intérieur de nous-mêmes et nous dérobe de toute spontanéité.

Combien de temps croyez-vous être capable de maintenir ce mensonge? Quel degré d'intimité croyez-vous pouvoir vivre avec cette personne si vous lui cachez tout ce qui vous rend vulnérable?

Imaginez-vous maintenant devant une personne du sexe opposé. Imaginez cette fantaisie de la perfection qui tourne en boucle dans votre inconscient et toute la tension qu'elle crée à l'intérieur de vous. Plus vous essayez d'être parfait-e, plus la tension est grande. Combien de temps croyez-vous être capable de maintenir ce mensonge? Quel degré d'intimité croyez-vous pouvoir vivre avec cette personne si vous lui cachez tout ce qui vous rend vulnérable? Comment pourrait-il être possible pour vous d'établir une véritable connexion avec cette personne tout en portant ce masque?

Essayer d'être parfait, c'est votre pilote automatique. C'est ce qui vous a permis de survivre et de vous adapter à votre environnement à une époque où vous n'aviez pas d'option B. Vous n'aviez pas le choix et vous avez fait le mieux que vous pouviez dans les circonstances dans lesquelles vous vous trouviez. Mais maintenant, vous l'avez, cette option B. Et il est plus que temps de passer à la version Humain 2.0.

On fait quoi, si on essaie pas d'être parfait? C'est quoi la version Humain 2.0? Et bien, c'est entreprendre de devenir la meilleure version de soi-même. Devenir la meilleure version de soi-même est totalement différent d'essayer de devenir parfait-e. «Parfait» est un concept aléatoire qui a été créé par votre conditionnement familial et social. Le «soi» est l'identité que vous aviez à la naissance, ce cocktail unique de caractéristiques, penchants et talents que vous aviez en sortant du ventre de votre mère. C'est le «vrai vous» libéré de son conditionnement. Et c'est ce «vrai vous» qui vous permettra de laisser entrer dans votre vie une personne qui vous correspond réellement et avec qui vous pourrez vivre une connexion profonde et une relation d'amour véritable.

