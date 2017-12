La tempête de neige de cette semaine combinée au temps froid qui se poursuit et qui permet une grande fabrication de neige dans les centres alpins annoncent une belle période de Noël pour les sports de neige.

La neige naturelle est aussi venue lancer la saison du ski de fond/raquette dans la majorité des régions du Québec où les sentiers ouvrent progressivement. Les centres alpins profitent d'autant plus du temps froid pour fabriquer la neige nécessaire pour ouvrir rapidement un plus grand nombre de pistes. Les prévisions météorologiques pour les 10 prochains jours indiquent d'ailleurs que le froid se maintiendra jusqu'après Noël; c'est donc un feu vert pour tous ceux et celles qui ont prévu se rendre dans les stations de sports d'hiver pour la période des Fêtes.

Ski alpin – tous les centres en service à compter du week-end

À peu d'exceptions, la très grande majorité des centres du Québec seront ouverts dès ce week-end. Plusieurs, dont Le Massif de Charlevoix, ouvrent aussi de façon continue pour la saison. Il en est de même pour les stations auxiliaires des Sommets dans les Laurentides et des stations de l'Estrie dont Mont Sutton, Mont Orford et Owl's Head qui connaîtront, à la suite de la tempête de mardi, un véritable départ pour la saison.

Au Massif de Charlevoix, où l'engouement du projet Club Med se fait déjà sentir selon le d.g. Frederick Sujobert, on ouvrira jusqu'au bas de la montagne pour la première fois samedi. 31 pistes seront accessibles, la majorité au sommet et dans le secteur Camp Boule.

À Station Mont Tremblant « on prévoit offrir près de 90 des 96 pistes pour débuter la période des Fêtes » nous confirmait jeudi Niel Champagne, V.P. responsable de la montagne. D'ailleurs, tous les versants et une soixantaine de pistes seront ouverts ce week-end, ce qui permettra de mieux distribuer l'achalandage.

Même sur neige naturelle

Les conditions sont exceptionnelles pour un début de saison aussi au Valinouët au Saguenay, un des rares centres à fonctionner totalement sur neige naturelle. « C'est surement notre meilleur début de saison depuis 2008 » nous disait jeudi Roberto Tremblay d.g. de la station qui annonçait aussi le début de l'horaire régulier à compter d'aujourd'hui (vendredi). On prévoit y ouvrir toutes les pistes du versant principal avec une certaine réserve pour les sous-bois nous dit-on. Le versant Nord-ouest, lui, restera fermé jusqu'aux Fêtes mais seulement à cause du faible achalandage prévu d'ici là.

L'hiver est aussi bien installé au Mont Miller à Murdochville en Gaspésie où toutes les 32 pistes étaient ouvertes et en excellente condition le week-end dernier, là aussi sur neige naturelle.

Ski de fond/raquette – c'est un départ

Les skieurs de fond qui doivent eux compter entièrement sur l'enneigement naturel verront les sentiers ouvrir progressivement à compter de maintenant. La neige est particulièrement abondante au nord de Québec, dans Charlevoix et au Saguenay. On mesure d'ailleurs déjà 95 cm de neige au sol à la Forêt Montmorency et 76 cm au Camp Mercier dans la Réserve Faunique des Laurentides. Le réseau du Mont Sainte-Anne a progressivement ouvert ses sentiers depuis la tempête qui a laissé environ 35 cm de neige dans la région et les pistes du Sentier des Caps au sommet du Massif de Charlevoix ouvriront presque toutes samedi « pour le reste de la saison » nous disait la porte-parole Linda Paradis en poste à Saint-Tite-des-Caps.

Il est aussi possible de skier dans les Laurentides sur le P'Tit Train du Nord, dans le Réseau Morin Heights, au Parc du Mont Tremblant (surtout raquettes) ainsi qu'au Parc d'Oka; en Estrie au Parc du Mont Mégantic et à Sutton-en-Haut et dans l'Outaouais sur les Promenades du Parc de la Gatineau. Les sentiers partout sont en ouverture progressive puisque c'était cette semaine dans bien des cas la première bonne bordée de neige.

Les Fêtes sont (probablement) assurées

Si vous aviez prévu passer le temps des Fêtes dans une station de sports d'hiver, vous êtes sûrement rassuré puisqu'aucun redoux n'est prévu dans un avenir rapproché. Si vous hésitiez, la situation présente vous confirmerait une belle période des Fêtes en ski alpin, ski de fond ou en raquettes. Les patinoires naturelles progressent aussi, le temps froid étant idéal à la préparation des glaces. Pour le moment, seul le Domaine de la Forêt Perdue en Mauricie a ouvert son réseau de sentiers glacés, agrandi encore cet hiver et qui totalise maintenant presque 16 kilomètres. Un site qui continue à émerveiller petits et grands.

Pour plus d'informations concernant les ouvertures des stations de ski du Québec et d'ailleurs consultez www.skinetcanada.com pour des informations mises à jour quotidiennement.