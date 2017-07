La démocratie sera encore moins démocratique et la dictature toujours plus dure.

Le Canada a battu un triste record du monde cette semaine. Un tireur d'élite des Forces armées canadiennes a tué un être humain à plus de 3000 mètres de distance...

Le premier ministre Justin Trudeau a déclaré que c'était une prouesse à célébrer.

Un être humain est mort. C'était bien sûr un djihadiste, un méchant qui n'hésiterait pas à tuer des infidèles, voire des fidèles. On ne devrait même pas penser à verser une larme sur un tel barbare.

Pourtant, cela ne me revient pas de célébrer la mort.

Cela ne me revient pas d'en faire un sport qui permet d'établir des records du monde.

Nous serions gênés de dire qu'un rhinocéros a été tué à plus de 3000 mètres de distance par un chasseur expérimenté. Surtout, si ce n'était que pour établir un record du monde...

***

J'ai entendu dire que certains aborigènes de l'océan Indien avaient coutume de manger la chair de leurs ennemis tomber au combat. Cela dit, ils évitaient de tuer plus d'humains qu'ils ne pouvaient en manger.

Lorsque les Britanniques sont arrivés dans leur patelin, ils leur ont appris la civilisation en tuant mille fois plus de bipèdes que les aborigènes ne l'avaient jamais fait.

Les aborigènes considéraient les Britanniques comme des gens qui ne savaient pas vivre.

Jamais il ne leur serait venu à l'idée de laisser pourrir autant de viande sur un champ de bataille... Quel gaspillage!

***

Léonard de Vinci n'était pas qu'un peintre. C'était aussi un inventeur. On trouve de tout dans ses carnets, dont un croquis de quelque chose qui ressemble à une mitraillette.

Lorsqu'il vint proposer cette invention au roi François 1er, son mécène, ce dernier s'en offusqua.

-Vous n'y pensez pas! De quoi aurais-je l'air avec cette invention grotesque qui ne laisserait aucune chance à l'ennemi? Je deviendrais la damnation de tous les royaumes chrétiens! Un être encore plus ignoble que l'Antéchrist! Retournez plutôt à vos pinceaux, mon cher Léonard. Représentez-moi en monarque magnanime sur un beau cheval blanc... Vous n'avez donc que le sang en tête Léonard? Soyez plutôt un gentilhomme sacredieu!

Autres temps, autres moeurs. À l'ère de la bombe atomique, on ne se soucie plus des morts et des massacres. On en raffole. On en établit même des records du monde.

***

Le Canada bat aussi un autre record du monde. Celui du pays qui vend le plus d'armes à l'Arabie Saoudite, un pays qui a un triste bilan envers les droits de la personne en plus d'être une dictature.

C'est sans doute une autre «prouesse à célébrer» pour Justin Trudeau. Mais pas pour moi. Cela me semble un comble d'ignominie. Voire du cynisme. Nous armons une idéologie qui n'hésitera pas à se revirer contre les pauvres gars que l'on envoie se battre au Moyen-Orient sous le faux prétexte de défendre la démocratie et d'établir des records du monde.

On pourra même les faire passer pour des djihadistes ou bien des défenseurs de la démocratie: rien de bien compliqué.

Ces pauvres gars-là vont tirer sur d'autres pauvres gars, à 3000 mètres de distance et moins. Ils reviendront anxieux, bouffis de chocs post-traumatiques d'avoir tué pour tuer. On passera des années à traiter ces pauvres gars qui se seront battus pour que les banksters exploitent de nouveaux territoires. Personne ne les traitera en héros, ou si peu que ça ne vaudra pas la peine d'en parler. Les banksters eux-mêmes se débarrasseront d'eux comme d'une vieille chaussette. Des mercenaires, il n'en manque jamais. Il ne suffit que de payer. On pourra même les faire passer pour des djihadistes ou bien des défenseurs de la démocratie: rien de bien compliqué.

La démocratie sera encore moins démocratique et la dictature toujours plus dure.

La prouesse à célébrer sera d'avoir fait passer une invasion pour une guerre juste.

L'économie continuera à passer comme un rouleau compresseur sur le corps meurtri des civils du monde entier. Le capitalisme profitera de la division pour régner.

***

Il y a quelques années, un ours s'est égaré à deux pas de chez moi, en plein centre-ville de Trois-Rivières. Il n'y avait pas eu de discours contre les ours. On avait seulement fait venir des agents de la faune qui ont endormi l'ours avec une fléchette pour ensuite le renvoyer dans sa forêt.

Ce qui fonctionne pour les ours n'a pas lieu d'être pour les humains.

Les humains, il faut nécessairement leur faire exploser la tronche, les découper en rondelles, les éviscérer, les brûler, les traiter comme on ne traiterait même pas un ours ou bien un rhinocéros.

D'aucuns me reprocheront mon manque de pragmatisme. J'y suis habitué.

Pourtant, je ne me ferai jamais à l'idée qu'il faille répandre le sang de mes frères et soeurs humains, quels qu'ils soient.

Surtout en 2017, avec toutes nos innovations technologiques, nos armes non létales et j'en passe.

Je veux bien donner une chance à la paix.

On dira que je suis un rêveur.

Mais comme le chantait John Lennon, je ne suis certainement pas le seul.

