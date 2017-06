L'importance du travail d'équipe

Il y a une question qu'on me posait fréquemment quand j'étais plus jeune et qui m'a toujours fait rire. « Coudonc, qu'est-ce que tu manges pour patiner vite comme ça?» L'innocence de ma tendre enfance ne comprenait pas vraiment ce que je devais répondre à cette phrase. J'ai éventuellement compris que c'était une blague, mais je ne savais toujours pas quoi répliquer, alors je riais. Malheureusement, au risque de briser certains rêves, le secret du succès ne se retrouve pas dans ce que l'on mange, mais dans ce que l'on est !

Au fil des années, j'ai beaucoup appris sur les différentes facettes qui entourent le monde du sport. J'ai vite compris que les qualités individuelles que je devais travailler en tant qu'athlète, soit la persévérance, la confiance, l'ambition, et surtout la volonté du dépassement de soi ne se développaient pas seul... mais en équipe ! Ironique ? Pas du tout ! C'est ensemble, en équipe, que l'on arrive aux meilleurs de nous-mêmes, autant de manières individuelles que collectives. Tous ceux qui ont croisé mon chemin ont eu une influence positive sur moi parce que je leur ai fait confiance.

Le travail d'équipe est primordial pour le développement d'un athlète. En unissant vos forces avec vos entraîneurs et vos coéquipiers, vous fracasserez toutes les limites, et ce, autant physiquement, techniquement que mentalement ! Ensemble, vous pourrez accomplir des choses impossibles à réaliser seul. Le travail d'équipe vous permettra d'en connaître plus sur votre sport... plus sur vous. Malgré les différentes personnalités et les opinions divergentes, vous devrez apprendre à travailler ensemble. C'est là où vous vous démarquerez et saurez tirer votre épingle du jeu. C'est simple, les faiblesses des uns seront comblées par les forces des autres. Tout le monde en sort gagnant !

Plus je vieillis, plus je constate que les valeurs du travail d'équipe dépassent les frontières de l'aréna. Ce sont des valeurs qui transcendent le sport et qui devraient être appliquées partout, à l'école comme au boulot.

Dans le sport, comme dans n'importe quel domaine, il n'y a rien de plus motivant que d'être entouré de gens engagés et ambitieux.

Il est évident qu'au premier contact avec certaines personnes, vous connecterez plus facilement. C'est normal, mais ne faites surtout pas l'erreur de vous éloigner des autres. Faites-moi plaisir et prenez le temps d'apprivoiser — et surtout de comprendre — chacun d'entre eux. Vous constaterez rapidement que travailler dans une atmosphère constructive est beaucoup plus intéressant qu'être dans un climat de confrontation. Mettez les énergies nécessaires pour développer une chimie avec votre entourage, parce qu'au bout du compte, je peux vous garantir que chacun d'eux vous aura fait progresser. Si vous optez pour une attitude positive, vous serez capable de mesurer le bénéfice que chacune de ces personnes aura eu sur votre développement.

Assurez-vous d'abord d'être ouvert d'esprit et prêt à accueillir de nouvelles idées. Vous aurez peut-être tendance à remettre en question certaines d'entre elles. C'est un réflexe tout à fait normal. Au lieu d'en douter, utilisez ces conseils afin de mieux comprendre ce que l'on vous enseigne. Je vous conseille fortement d'accepter ces défis... ce sera fort plus payant que de les contourner. Ce serait une très grave erreur de ne pas expérimenter ces nouvelles avenues. Dites-vous que rien n'est laissé au hasard. Les gens qui vous encouragent sont là pour vous voir évoluer et pour vous aider à réaliser vos buts. Faites-leur confiance et n'hésitez pas à les solliciter, afin de bien comprendre l'objectif derrière chaque conseil.

Si vous décidez de travailler en solo, je crois que pouvez effectivement devenir bon.

Si vous décidez de travailler en solo, je crois que pouvez effectivement devenir bon. Toutefois, je ne crois pas que vous pourrez atteindre le meilleur de vous-même. Dites-vous que vous pourriez dépasser toutes vos limites grâce aux gens qui vous préparent et qui poussent vos limites au quotidien. Des « pros », il y en a dans tous les domaines. Vous en êtes certainement un, mais il faudra vous entourer de plusieurs autres individus pour surpasser vos objectifs. Tous ceux qui vous accompagneront, peu importe la durée, pourraient vous être extrêmement bénéfiques. Ils sont là parce qu'ils ont la même passion que vous.

Aujourd'hui, écoutez les conseils de votre collègue de bureau, poser une question à votre patron ou encore demandez l'aide d'un ami, observez les résultats. Soyez à l'écoute, la balle est dans votre camp.... à vous de jouer !

