La famille parfaite n'existe pas. Toutes les familles vivent des périodes stressantes, mais certaines les supportent mieux que d'autres. La science appelle celles-ci « les familles solides » et plusieurs études ont permis d'en définir les traits communs. Voici les cinq principaux :

1. Les familles solides passent du temps ensemble

Les familles qui passent du temps ensemble forment un plus grand attachement. Être côte à côte, mais chacun devant un écran ne compte bien évidemment pas. Tout comme les moments passés à se disputer. En matière de temps, la qualité est plus importante que la quantité.

La plupart des parents ont des difficultés à trouver le point d'équilibre entre leur vie familiale et professionnelle, cependant la mise en place de simples routines vous permettra de vous consacrer pleinement à votre famille : jouer ensemble à des jeux de société, se promener, partager les repas et les tâches ménagères, regarder un film, etc. aide à renforcer les liens qui vous unissent. Il est prouvé qu'effectuer quotidiennement ou régulièrement ce type d'activités contribue à ancrer les individus au sein d'une cellule familiale et à renforcer cette dernière pour qu'elle supporte mieux le stress.

Comment devenir une famille solide :

Tous les moments comptent : profitez d'être coincés dans les embouteillages pour parler de votre journée et demandez à votre enfant comme la sienne s'est passée.

Créez des rituels de famille.

Prévoyez des créneaux de « temps familial » dans votre calendrier.

2. Les familles solides développent l'optimisme

La recherche en psychologie positive a démontré que les familles solides ont des émotions positives. Plus optimistes, elles considèrent qu'elles ont les compétences nécessaires pour s'adapter au changement. En conséquence, elles sont « mieux à même de supporter les périodes difficiles et de rebondir après ». Elles sont aussi plus disposées à accepter ce qui ne peut pas être changé.

Comment devenir une famille solide :

Concentrez-vous sur les solutions, pas sur les problèmes.

Considérez les difficultés comme autant d'opportunités de renforcer vos liens familiaux pour mieux surmonter les épreuves de la vie.

Lorsqu'un problème se pose, explorez toutes les solutions possibles.

3. Les familles solides travaillent la maîtrise de leurs émotions

Il a été démontré que les familles solides considèrent le stress et le changement comme naturels et trouvent des solutions afin d'aider les enfants à s'y adapter. Elles ne cherchent pas à les protéger à tout prix, mais plutôt à leur donner les moyens de faire face aux difficultés du quotidien comme aux évènements exceptionnels. Lorsque les familles apprennent à gérer leurs émotions, elles sont mieux armées pour surmonter les épreuves traumatisantes.

Comment devenir une famille solide :

Apprenez à gérer vos émotions en famille. Cela passe entre autres par la capacité à exprimer ses émotions de manière appropriée, au moment opportun.

Donnez à vos enfants les outils nécessaires pour gérer leurs propres émotions.

Expliquez-leur qu'il est normal de ressentir parfois de fortes émotions, comme la colère ou l'anxiété, et que chaque individu est responsable de la façon dont il réagit dans ces situations.

Donnez-leur l'exemple en vous comportant vous-même de façon appropriée.

4. Les familles solides communiquent de façon ouverte

Plusieurs études ont souligné l'importance d'instaurer une bonne communication au sein d'une famille. Les plus solides adoptent en général un modèle éducatif autoritaire. En pratique, selon cette méthode d'éducation, les parents sont exigeants, mais savent s'adapter et sont attentifs aux besoins de leurs enfants. Les enfants éduqués dans un tel environnement sont moins enclins à recourir aux drogues, réussissent mieux sur le plan scolaire et ont un meilleur développement psychologique et social.

Comment devenir une famille solide :

Établissez des règles et des objectifs clairs pour vos enfants. N'attendez ni trop ni pas assez d'eux.

Communiquez clairement vos attentes.

Pratiquez le respect mutuel.

Rappelez-vous que vous avez été vous-même un enfant.

Écoutez avant de réagir.

Sachez vous adapter.

5. Les membres d'une famille solide montrent qu'ils s'apprécient

Nous donnons tous le meilleur de nous-mêmes lorsque nous nous sentons appréciés

Les membres d'une famille solide savent aimer et sont conscients du fait que leur famille ne serait pas la même sans eux. Montrer à nos enfants que nous sommes fiers d'eux renforce leurs comportements positifs et l'estime qu'ils ont d'eux-mêmes.

Comment devenir une famille solide :

Prêtez attention à ce que votre enfant fait bien.

Employez des mots qui renforcent la confiance en soi.

Félicitez quand c'est mérité.

Célébrez les petites victoires.

Mettez en place des routines de la gratitude pour échanger en famille.

Montrez à vos enfants que vous les trouvez formidables

Ce texte a déjà été publié sur le site parent.co.