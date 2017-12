Patrick Bourgeois : un départ à sa couleur, entouré de ses proches et de ses admirateurs

La cérémonie funéraire à l'hommage de Patrick Bourgeois a été fidèle à son image. De nombreux chants, des pointes d'humour par ci par là, des moments et des marques d'affection qui nous touchaient le cœur et une grande foule qui l'entourait.

Le départ d'un être cher est éprouvant. À ce chapitre, l'entourage de Patrick Bourgeois n'en fait pas exception. Plus on aime, plus ça fait mal. C'est dans ces moments déchirants que le soutien de son entourage est précieux. Mélanie Savard l'a bien souligné lors des funérailles de son époux, lundi 11 décembre.

Une grande foule s'est attroupée pour offrir des sympathies à la famille et aux amis de Patrick. Parmi les figures connues, j'ai pu remarquer la présence de Stéphane Rousseau, d'Éric Lapointe, de Mario Lirette, de Patrick Groulx, de Geneviève Borne, ainsi que des membres du groupe Rock et Belles Oreilles. Et s'ajoutaient à ces vedettes de la scène une masse de centaines d'admirateurs venus pour assister à ces derniers au revoir.

La majorité des personnes présentes seront d'accord avec moi pour dire que le moment fort de la cérémonie a été la pièce Tu ne sauras jamais, interprétée au piano par Alain Lapointe, du groupe les B. B., et chantée par la foule. Quoique, à mon avis, la parole la plus touchante a été celle du claviériste des B. B, lorsqu'une personne l'a remercié pour sa prestation et qu'il lui a répondu : « Merci, mais j'avais pas mon chanteur, j'ai pu mon chanteur... » Cela en dit long sur le vide que la perte de Patrick a provoqué au milieu de son entourage.

Lors de ce service funèbre, j'ai vu des centaines d'hommes et de femmes touchés par la mort de cette légende du rock. Effectivement, la mort de Patrick Bourgeois laisse des milliers de « fans » dans le deuil. Ses mélodies, ses tenues vestimentaires, ses cheveux et son sourire demeureront à jamais dans la mémoire collective québécoise. Cette génération d'admirateurs a connu un groupe rock typiquement québécois, composé d'un trio qui, sans se prendre au sérieux, avait pris son rôle au sérieux : faire balader l'imagination de leurs « fans » à travers des chansons simples et vibrantes que l'on peut fredonner en tout lieu.

Même si Patrick et moi nous étions perdus de vue, il n'en demeure pas moins que son départ m'a transporté dans un état second. Je n'arrive pas à croire qu'il ne sera plus des nôtres. J'ai assisté à ses funérailles parce qu'il avait fait partie des souvenirs indélébiles de ma jeunesse. Il a été l'un de ceux qui m'ont donné le goût de faire de la musique.

Lorsque je m'arrête pour y penser, je ne puis qu'avoir de la compassion pour sa garde rapprochée. Les funérailles marquent un moment important dans le processus du deuil. Elles préparent le moment suivant, qui sera l'ultime séparation d'avec le défunt, l'inhumation. On qualifie le service funèbre de dernier hommage, de dernier au revoir à la personne décédée avant le grand départ. Cette dernière étape, l'inhumation, risque d'être difficile pour ses proches. Elle est particulièrement déchirante pour beaucoup d'endeuillés. Ce n'est pas seulement la vie de l'être cher qu'on enterre, mais la capacité d'entrer directement en contact avec lui. On passe alors du contact au souvenir. Ce qui est pénible, c'est que ses souvenirs prennent fin à ce moment, mais heureusement, ils ne prennent pas fin dans notre mémoire ni dans notre esprit. Dans ces moments douloureux, ma prière est que le Seigneur envoie des anges pour consoler la garde rapprochée du défunt.

C'est pourquoi, Madame Savard, Pénélope, Ludovick, Marie William, Sophie, Monsieur Raymond, Alain et François, je compatis à votre douleur et je vous offre mes plus sincères condoléances. Mes pensées vous accompagnent. Bon courage dans cette épreuve!

En terminant, j'aimerais rendre un hommage au papa de Patrick, monsieur Raymond Bourgeois. Monsieur Bourgeois, de mon point de vue, vous avez été un père exemplaire en tout point pour Patrick. C'est principalement grâce à vous et à vos encouragements que votre fils a pu réjouir le cœur de milliers de Québécois. Que la paix du Seigneur soit avec vous!...