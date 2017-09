Septembre est le mois de sensibilisation au cancer de l'ovaire et des gens d'un bout à l'autre du pays portent des rubans turquoise sur leur cœur pour attirer l'attention sur une maladie qui coûte la vie à cinq femmes canadiennes tous les jours.

Pour de nombreuses femmes et familles touchées par le cancer de l'ovaire, septembre est un moment d'espoir. L'espoir que les progrès scientifiques s'accélèrent et que les efforts de défense des droits des patientes portent leurs fruits. Pour d'autres, septembre provoque des sentiments de colère et de frustration.

Le cancer de l'ovaire continue à être le cancer féminin le plus mortel. Moins de la moitié des femmes qui reçoivent un diagnostic survivent au-delà de cinq ans. Et cela n'a pas beaucoup changé depuis les cinquante dernières années.

Alors nous marchons – et nous nous réunissons – pour gagner un temps précieux. Ensemble, nous sommes prêts à tout pour passer ne serait-ce qu'une journée de plus avec les femmes que nous aimons.

La Randonnée de l'espoir de Cancer de l'ovaire Canada est l'occasion pour la communauté touchée par cette maladie de faire front commun. C'est l'endroit et le moment où les Canadiens préoccupés se réunissent pour passer à l'action, soulignent les jalons importants et combattent ensemble pour améliorer le pronostic pour les générations à venir.

Pour les femmes ayant reçu un diagnostic, la Randonnée est une occasion privilégiée de rencontrer d'autres personnes vivant la même expérience qu'elles. Ces contacts sont essentiels et inspirants, mais ils surviennent trop rarement, en particulier pour celles atteintes du cancer de l'ovaire.

Cette maladie touche 1,4% des femmes canadiennes. Étant donné la vaste étendue géographique de notre pays et les taux de mortalité dévastateurs associés au cancer de l'ovaire, il peut s'écouler plusieurs années avant qu'une femme puisse rencontrer en personne quelqu'un qui comprend exactement ce qu'elle vit. Cela crée trop souvent un profond sentiment d'isolement.

Mais la Randonnée offre un endroit et un moment pour rencontrer d'autres personnes qui ont été touchées par la maladie. On parle parfois de cette activité comme d'un rayon de lumière, une traductrice pour composer avec un diagnostic inattendu en pays étranger. Les femmes atteintes du cancer de l'ovaire qui y participent pour la première fois sont souvent étonnées de constater qu'elles ne sont pas seules dans leur expérience lorsqu'elles rencontrent enfin leurs « sœurs turquoise » le jour de la Randonnée.

Les nouvelles relations nouées lors de la Randonnée auront désormais un endroit permanent pour se développer, un résultat direct de la collecte de fonds associée à l'activité. Lors de la Randonnée de cette année, nous annonçons en effet une nouvelle attendue depuis longtemps, le lancement de OVdialogue, une nouvelle communauté en ligne où les femmes atteintes de cette maladie peuvent partager leurs expériences, s'encourager mutuellement et trouver du réconfort.

Même s'il n'existe pas (encore) de moyen de guérir le cancer de l'ovaire, nous affrontons ensemble les obstacles. Nous marchons les unes en compagnie des autres, les unes pour les autres, et nous sommes déterminées à susciter des changements afin que les femmes atteintes de cette maladie puissent vivre leur vie au maximum, plus longtemps et en meilleure santé.

À l'occasion du mois de sensibilisation au cancer de l'ovaire, prenez vos ovaires en main et passez à l'action contre le cancer de l'ovaire. Votre appui peut prendre de nombreuses formes, que soit marcher à nos côtés, faire un don ou partager cet article avec une femme atteinte du cancer de l'ovaire afin qu'elle ait l'occasion de rencontrer d'autres personnes qui sont passées par là.

Pour de plus amples renseignements, visitez le site ovairecanada.org.