Nous sommes des êtres compliqués. C'est une indéniable réalité qu'il faut considérer dans tout rapport interhumain. Notamment, dans les relations de couple.

Un couple, selon la définition du Larousse, est « Deux personnes animées d'un même sentiment, d'une même volonté, ou que des intérêts, des affinités, des caractères rapprochent. ». Donc, à priori, pour qu'un couple se forme, il faut qu'il y ait un minimum requis.

Ça peut débuter par une simple attirance physique, par des intérêts communs envers une activité, un sport ou autre, comme ça peut être le fruit d'un sentiment assez fort liant les deux personnes en question.

Dans un monde idéal, et peu importe la raison pour laquelle on se met en couple, il faut qu'il y ait une volonté commune d'embarquer dans cette nouvelle expérience.

Aussi, il faut de bonnes intentions pour progresser en parallèle sentimentalement.

Et finalement, une conviction qu'il faut s'investir sincèrement de tout son être pour que son couple réussisse et s'épanouisse.

Maintenant, dans la vraie vie, ça se passe différemment. La constitution psychologique, émotionnelle et intellectuelle est différente d'une personne à l'autre ce qui a un impact sur la perception des choses et la compréhension du fonctionnement du couple. Il ne faut surtout pas faire abstraction des expériences de vie et du passé des personnes.

On est le fruit de tout ce qu'on a vécu, ressenti, expérimenté depuis notre naissance. On est fait de toutes nos déceptions, nos joies, nos réussites, nos échecs. De ce qui nous a fait pleurer et rire.

Du modèle de vie auquel on a été exposé dans notre tendre jeunesse et plus tard dans notre adolescence. Comment notre personnalité a-t-elle été forgée au cours de notre vie?

On arrive à développer une certaine intelligence que nous nouons avec la vie. Et cette intelligence (émotionnelle) nous permet d'avancer dans nos relations.

Ceci dit, on arrive avec notre bagage dans ce projet de couple et il faut négocier avec. Idéalement, il faut évoluer à la même cadence pour ne pas se perdre.

Mais ce n'est presque jamais le cas pour toutes les raisons citées plus haut. Donc, il faut respectivement respecter le rythme du partenaire et favoriser en tout temps une ambiance saine pour la communication.

C'est la clé! On ne cesse de lire partout, et avec raison, que la communication est la clé de la réussite.

C'est en se parlant qu'on se comprend. Qu'on règle les petits bobos du couple. Qu'on fait savoir à l'autre qu'on est là pour lui tendre la main dans ce parcours. Pour l'aider avec douceur à avancer pour nous atteindre ou au contraire pour ralentir afin qu'on parvienne à se rejoindre.

Ça prend également de la patience et de la confiance. Lorsqu'on sait pertinemment que l'autre veut s'investir, mais qu'il ne progresse pas émotionnellement à la même vitesse que nous, notre cœur sera en paix et ça calme nos insécurités.

Il suffit d'un peu de patience pour attendre le moment où son cœur sera prêt à s'ouvrir sans peur et sans doute. Et chose certaine, la patience paie toujours.

La confiance est de la même importance que la patience et la communication parce qu'elle calme les âmes inquiètes des deux personnes. L'une saura qu'elle sera attendue pour s'ouvrir et l'autre que ce n'est qu'une question de temps avant que ça arrive et il n'y a aucune raison de s'inquiéter.

Tout est dans les débuts parce que c'est la base de la relation. Il ne faut surtout pas avoir peur de s'engager à la première entrave rencontrée. Il va y en avoir beaucoup. On ne peut pas se le cacher.

Cependant, lorsque nous avons toutes les bonnes intentions du monde et que nous tenons l'un à l'autre, on devient une équipe, des alliés prêts à faire face aux obstacles dans le but de construire un couple solide où chacun trouve son compte. Dans une équipe soudée, on veille l'un sur l'autre et on lui permet de s'épanouir et d'être lui-même. Encore plus, on l'aide à devenir une meilleure version de lui-même!

La vie ainsi que mes expériences personnelles et l'échec d'une relation de 14 ans avec le père de mes enfants m'ont appris qu'il faut choisir ses batailles. Parfois, se battre ne sert à rien. Ça absorbe toute l'énergie qui peut servir à d'autres batailles plus pertinentes.

Avec le temps, on devient habile à faire la part des choses et de savoir si ça vaut la peine de s'investir ou non. Si le potentiel dans la relation est omniprésent ou non.

À partir de là, on choisit de s'engager ou pas. C'est ainsi qu'on s'évite une déception amoureuse qui peut laisser un goût amer au fond de la gorge et une carapace impénétrable autour de notre petit cœur.