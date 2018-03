En cette Journée internationale des femmes, nous tenions à ajouter nos voix à celles des milliards de femmes dans le monde qui, aujourd'hui comme tous les jours, œuvrent à changer le monde, à leur manière.

L'action du gouvernement du Québec en matière de droits des femmes et d'égalité est manifeste. La création d'un poste d'émissaire aux droits et libertés de la personne, occupé par Julie Miville-Dechêne, montre d'ailleurs que l'égalité incluant celle des genres est au centre de l'approche gouvernementale québécoise en matière de relations internationales. Cette action, à laquelle nous adhérons et participons toutes, favorise l'échange d'expertise et de bonnes pratiques en ce qui concerne les droits de la personne, notamment dans les domaines de l'égalité entre les femmes et les hommes, des droits des personnes lesbiennes, gaies, bisexuelles et trans et de l'État de droit. Réduire les inégalités est l'un des moyens les plus efficaces pour lutter contre la pauvreté et contribuer à un développement durable et équitable, facteur de progrès, de paix et de démocratie.

La présence de plus de 40 % de femmes au sein de la diplomatie québécoise favorise non seulement une plus grande diversité des points de vue, mais également l'innovation dans les façons de faire, les gestes à poser, les solutions à trouver.

La présence de plus de 40 % de femmes au sein de la diplomatie québécoise favorise non seulement une plus grande diversité des points de vue, mais également l'innovation dans les façons de faire, les gestes à poser, les solutions à trouver. Cette diversité est le résultat d'expériences personnelles uniques. Le visage de la diplomatie a changé avec les années et sera appelé à changer, à la hauteur de l'influence que chaque femme, chaque homme, de toutes origines, voudra apporter au développement des enjeux internationaux et sociaux d'égalité, de justice et de respect des droits de la personne. Que ce soit à l'égard de l'égalité entre les femmes et les hommes ou de ces autres thématiques, une diplomatie diversifiée favorise également les rapprochements et bonifie les relations avec les populations des pays où le Québec est présent.

De toute évidence, on ne peut devenir ce qu'on ne voit pas : plus il y aura de femmes dans les lieux de pouvoir et d'influence, comme en diplomatie, plus les jeunes filles de tous les milieux auront des modèles desquelles s'inspirer. Bonne Journée internationale des femmes à toutes!

Liste des cosignataires: Christine St-Pierre, ministre des Relations Internationales et de la Francophonie Line Beauchamp, Déléguée générale du Québec à Paris et représentante personnelle du premier ministre du Québec pour la Francophonie Stéphanie Allard, Déléguée générale du Québec à Mexico Luci Tremblay, Déléguée générale du Québec à Tokyo Marie-Claude Francoeur, Déléguée du Québec à Boston Elizabeth Mackay, Déléguée du Québec à Los Angeles Myriam Paquette-Côté, Directrice du Bureau du Québec à La Havane Thais Aun, Directrice par intérim du Bureau du Québec à Sao Paulo Andrea Townrow, Directrice de l'Antenne du Québec à Philadelphie Maria Mourani, Représentante du Québec au sein de la Délégation permanente du Canada auprès de l'UNESCO Marianna Simeone, Déléguée du Québec à Rome Julie Miville-Dechêne, Émissaire aux droits et libertés de la personne Marianna Simeone, Déléguée du Québec à Rome

Voir aussi: