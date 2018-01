La course à pied ne cesse de gagner en popularité au Québec. L'an passé le Marathon OASIS de Montréal a dénombré près de 20 816 participants finissants* malgré les fortes chaleurs. Le site Iskio (référence de la course à pied au Québec) a chronométré près de 1340 courses en 2017 pour un total de plus de 321 082 finissants. Il y a 5 ans, ce chiffre était réduit de presque la moitié avec 153 796 participants (toutes courses confondues : Courses, obstacles, cross,...). On parle d'une augmentation de près de 109% en 5 ans. C'est tout simplement énorme ! En 2013, Iskio comptait seulement 636 courses au Québec, aujourd'hui il en dénombre 1341.

Des courses à thème

Mais qu'est-ce qui pousse le monde à courir ? La passion, la santé, le plaisir... Les raisons sont multiples et elles sont toutes aussi bonnes les unes que les autres. Au-delà du nombre croissant des courses proposées ces dernières années, il faut dire que les différents promoteurs d'événement ont fait beaucoup d'effort marketing pour rendre la course à pied plus « sexy ». C'est ainsi que l'on a vu naître un bon nombre de courses thématiques !

Aujourd'hui, on peut courir la nuit, franchir des obstacles, être poursuivi par des zombies, courir en mangeant du chocolat, courir dans des souterrains et des immeubles du centre-ville, courir dans des vignobles, courir déguisé en Père Noël, etc.

Bref, vous l'aurez compris, il y a de tout pour tout le monde ! Et dans un sens, je pense à titre personnel que c'est une très bonne chose si cela permet de se motiver, s'entraîner ou prendre sa santé en main en participant à ces événements.

Le site InternetLa Foulée d'après propose d'ailleurs une sélection originale :Liste de 14 courses thématiques à faire au Québec en 2018.

Pour que ces courses thématiques fonctionnent, il faut qu'elles soient accessibles à tous ! Et les promoteurs l'ont bien assimilé ! Si le demi-marathon et le 10 km sont toujours aussi populaires, la distance reine de l'an passé était le 5 km grâce au fait que monsieur et madame tout le monde puissent y participer du fait de la courte distance. L'année dernière 36% ont fait un 5 kilomètres, contre 22% un 10 kilomètres et 14% un demi-marathon.

Présente dans plus de 200 villes, dont 40 pays, la course The Color Run est l'une des courses thématiques les plus connues au monde. En s'inspirant de la fête nationale indienne la Holi communément appelée « la fête des couleurs », The Color Run a en quelque sorte réinventé l'événement course à pied en proposant aux participants de recevoir des poudres de couleurs tous les kilomètres lors de la course dans une ambiance festive.

Mais le Québec a aussi ses courses thématiques et ses concepts. On pense notamment aux courses comme les courses gourmandes ou plus récemment la course Classique 5km Montréal Souterrain.

Est-on arrivé à une saturation?

Difficile de le dire. Toujours est-il que l'an passé, il y a eu légèrement moins de courses thématiques que les 5 années précédentes, au profit des plus gros événements qui continuent à offrir une meilleure expérience d'année en année afin d'augmenter leur nombre de participants.

Course thématique ou non, n'attendez pas le printemps pour bouger ! Vous avez désormais des courses toute l'année au Québec. À vos espadrilles !

Sources : Iskio.ca, lafouleedapres.com, Wikipedia, thecolorrun.com