Que vous ayez choisi de faire affaire avec un courtier immobilier ou de vendre de façon autonome, plusieurs facteurs pourront faire la différence entre vendre de peine et de misère, au rabais, après plusieurs mois d'attente, et vendre rapidement au prix maximum possible. L'un des aspects fondamentaux d'une vente rapide demeure la visibilité optimale de votre propriété.

Les méthodes non numériques d'annoncer sa propriété à vendre

Soyez visibles. Le mot d'ordre: ANNONCEZ! Vous pouvez publier, publiciser et promouvoir votre propriété de différentes façons. Entre autres, vous pouvez utiliser les médias écrits tels que les journaux. Privilégiez les éditions du week-end des journaux régionaux. À l'aire du web, beaucoup moins de gens consultent les journaux qu'auparavant. Mais voulez-vous vraiment risquer de ne pas rejoindre les gens potentiellement intéressés à votre demeure en omettant de vous afficher dans les médias écrits?

Si vous habitez une rue peu achalandée, songez également à apposer une ou plusieurs pancartes directionnelles depuis l'artère principale la plus près, guidant le client potentiel jusqu'à votre porte.

Est-ce que votre pancarte ''À vendre'' est bien en vue? Est-elle tombée à la suite de la fonte des neiges, est-elle cachée par un arbre ou autre? Plusieurs personnes cherchant une propriété à acheter sillonnent les rues, surtout le week-end, à la recherche de la perle rare. Il serait dommage qu'elles ne remarquent pas la vôtre! Si vous habitez une rue peu achalandée, songez également à apposer une ou plusieurs pancartes directionnelles depuis l'artère principale la plus près, guidant le client potentiel jusqu'à votre porte.

Vous pouvez également imprimer de belles affiches invitantes que vous pourrez épingler sur tous les babillards que vous croiserez dans votre secteur. Inscrivez-y le maximum de détails pertinents possible, intégrez quelques photos et notez évidemment vos coordonnées. L'objectif: susciter suffisamment de curiosité pour engendrer un appel téléphonique et ultimement une visite.

Le web et les médias sociaux

De nos jours, il va sans dire que LE must pour publiciser reste internet. Il est faux de croire que les gens cherchant une propriété magasinent seulement sur les sites de Centris et duProprio. Un nombre incalculable de personnes ont déniché leur nouvelle demeure ailleurs sur la toile. Mettez donc à profit les millions d'utilisateurs des réseaux sociaux.

Annoncez régulièrement sur Facebook par exemple. L'erreur que plusieurs personnes commettent est de publier seulement sur leur profil personnel en encourageant leurs contacts à partager la publication. C'est un excellent début qui pourrait vous apporter quelques centaines de visionnements, mais ce n'est que la pointe de l'iceberg de ce que Facebook peut vous offrir. La clé du succès se trouve dans les groupes privés et publics de vente. Chaque groupe compte en général entre 3000 et 6000 membres, parfois beaucoup plus. Si vous êtes membre de cinq groupes, cela vous octroie donc une visibilité potentielle auprès d'environ 25 000 personnes et le tout, tout à fait gratuitement!

Pourquoi ne pas sortir du lot et plutôt afficher un gros plan de votre robinet de cuisine moderne ou de votre foyer contemporain à la place?

Essayez également de varier votre contenu en créant une annonce avec une photo de couverture différente chaque semaine par exemple. Une certaine photo pourrait passer inaperçue pour quelqu'un, mais une autre pourrait susciter son attention. Soyez créatifs! Presque tout le monde affiche comme photo principale l'image de la façade de leur demeure. Pourquoi ne pas sortir du lot et plutôt afficher un gros plan de votre robinet de cuisine moderne ou de votre foyer contemporain à la place?

Vous pouvez également utiliser Instagram. Ce réseau social très connu réfère toutefois davantage à des images qu'à du contenu écrit, mais vous pouvez tout de même effectuer un superbe montage photo de votre demeure et y inscrire des liens pour vous contacter ou visualiser l'annonce de façon plus détaillée ailleurs.

Vous pouvez aussi annoncer sur LinkedIn. Ce réseau social axé sur le monde professionnel pourrait vous être utile afin de rejoindre, par exemple, des courtiers immobiliers ayant des clients à la recherche d'une propriété comme la vôtre.

Une autre manière de mettre le web à profit est d'utiliser les sites d'annonces en ligne. Plusieurs sites de ce genre existent, certains gratuits et d'autres payants, mais ces derniers restent tout de même moins chers et ont une plus grande portée que les annonces des journaux. Les plus populaires pour l'immobilier (au Québec du moins) sont Kijiji, LesPac et Immo-Match. Immo-Match est en fait beaucoup plus qu'un site d'annonces, car sa plateforme, conçue à l'instar d'un site de rencontres pour propriétés, vous associe avec des propriétaires dont la maison pourrait vous intéresser et qui seraient intéressés à votre demeure en retour. Un système de vente et d'achat en simultané, ou de troc de propriétés si on veut. Inscrivez au sein de ces sites une description très détaillée de votre demeure et intégrez le maximum de photos que le site vous accorde.

Les visites libres, de la visibilité qui dure bien plus qu'une journée

Une visite libre bien préparée et annoncée améliorera la visibilité de votre propriété dans le quartier et sur le web avant, pendant et après l'événement. Les personnes s'étant déplacées pourraient devenir acheteurs et sinon, connaissent peut-être un ami, un collègue ou un membre de leur famille qui cherche une résidence comme la vôtre.

Annoncez votre visite libre à profusion: dans les journaux, sur les réseaux sociaux, au sein de vos annonces sur les sites d'annonces, etc. Installez des ballons aux intersections et accrochez la mention ''Visite libre'' à votre pancarte, accompagnée des heures d'ouverture. Inscrivez la visite libre à votre annonce officielle sur le web, qu'elle soit en vente avec ou sans courtier. Faites-le tout au moins cinq à sept jours avant la date prévue.

Laissez une pile de photocopies de la fiche descriptive de votre propriété sur la table ou le comptoir de cuisine afin que les gens intéressés, ou connaissant quelqu'un qui serait potentiellement intéressé, reparte avec quelque chose de tangible à consulter plus tard.

Faites en sorte qu'on parle de votre propriété à vendre partout!

Finalement, parlez-en! Partout: au travail, en famille, entre amis, etc. J'ai personnellement acheté un terrain qui n'était pas encore affiché sur le marché après avoir entendu un collègue mentionner que sa mère allait bientôt mettre quelques-uns de ses terrains à vendre. Le bouche-à-oreille est une publicité gratuite souvent extrêmement efficace.

Si vous faites affaire avec un courtier immobilier, cherchez-en un qui publicise les propriétés de ses clients de façon proactive, que ce soit sur son propre site web, dans les magazines spécialisés ou les médias sociaux.

Finalement, restez accessibles. Si vous avez suivi à la lettre les idées et recommandations de cet article, vos numéros de téléphone et adresse courriel sont affichés un peu partout. Soyez certain de répondre rapidement aux appels, à votre messagerie et aux commentaires au sujet de votre propriété sur les réseaux sociaux. Être visible est une chose, mais si les gens ont de la difficulté à vous rejoindre pour obtenir une réponse à leurs questions ou pour fixer une visite, vos efforts de visibilité resteront vains.

Vous souhaitant une vente rapide et efficace, n'hésitez pas à nous poser vos questions en commentaires ou à consulter nos autres articles de blogue. Bon succès!