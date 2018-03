Le retour de Jean-Martin Aussant au Parti Québécois répond au voeu maintes fois exprimé par les militants et sympathisants du parti d'émettre un signal clair quant à la démarche affirmée du PQ vers l'indépendance. On ne peut plus en douter. Il vient aussi renforcer le message désormais bien appuyé que le Parti Québécois entend défendre le modèle québécois, un modèle où l'État joue un rôle stratégique indispensable dans le développement d'un Québec prospère, équitable et dont la qualité de vie fait envie.

Jean-François Lisée, en accueillant Jean-Martin Aussant au sein du Parti Québécois, n'a pas fait mystère des fonctions importantes qu'il lui confiait: conseiller spécial sur Montréal et responsable de mise à jour des études sur la souveraineté. Ce sont des rôles clés; il est évident pour tous que Lisée mise sur la présence de Aussant auprès de lui et de Véronique Hivon pour animer et propulser le PQ durant les prochains mois.

Sa candidature à l'investiture du PQ marque aussi un temps fort pour la circonscription de PAT qui a besoin d'un député qui a fait ses preuves dans le domaine du développement économique et dont la formation en économie et en finances le prépare on ne peut mieux au redressement économique dont l'Est de l'Île a impérieusement besoin.

Le gouvernement du PLQ a systématiquement tourné le dos à la pointe Est de l'Île de Montréal. Par exemple, si on se fie aux investissements en infrastructure amorcés ou annoncés par le Conseil du Trésor dans son plan 2016-2026 les budgets d'investissements sont de l'ordre de 6,5 G$ pour l'Ouest de l'Île; si on ajoute à cela le coût du nouveau REM de la Caisse de dépôt et placement auquel nous contribuons tous de nos épargnes (6G$) , l'Ouest bénéficie d'un investissement massif d'au moins 13 G$, sans compter les investissements fédéraux. Même en ajoutant le coût approximatif du prolongement encore et toujours fantasmé de la ligne bleue du métro vers l'Est (au nord de PAT) et dont les coûts seraient entièrement assumés par Québec, l'Est de Montréal fait figure de parent pauvre avec ses 4G$. Pour le moment, sans la ligne bleue, ils atteignent à peine 900M$.

Les besoins de PAT en particulier en matière de transport, de décontamination et d'infrastructures résidentielles et industrielles sont criants. Un député rompu aux enjeux complexes du développement économique, et fort d'une expérience au Chantier de l'économie sociale où il a exercé un leadership rassembleur et dynamique serait un formidable atout pour PAT.

Non seulement Aussant est-il taillé sur mesure pour le PQ, mais il l'est aussi pour PAT.

Bien sûr, tout membre en règle peut espérer être choisi candidat pour le Parti Québécois dans une investiture. La procédure est on ne peut plus claire; elle encourage les membres d'une circonscription à se prévaloir de leur statut pour désigner le candidat de leur choix lors d'une élection nationale. Pointe-aux-Trembles (PAT) ne fait pas exception.

Le PQ se relèverait d'une investiture contestée dans PAT; il a la couenne dure. Mais, dans le présent contexte, consacrer quelques précieuses semaines et de l'énergie à une investiture contestée n'est pas ce qu'il y a de plus sage et de plus rentable politiquement.

La circonscription de PAT est devenue le terrain sur lequel on pourra juger de la maturité politique de ses militants, et au premier chef de celle de Maxime Laporte et de celles et de ceux qui de bonne foi et en toute légitimité appuient sa candidature. La lutte électorale s'annonce particulièrement âpre; toutes les énergies devraient être consacrées à la désignation enthousiaste de la candidature de Aussant et à la campagne qui suivra. Maxime Laporte, ardent indépendantiste et dont l'attachement à la patrie ne fait aucun doute, ferait preuve de grandeur et de sagesse en se ralliant rapidement et fièrement à Aussant.

