Au cours des derniers jours, il y a une tendance à associer les conditions de travail des infirmières et infirmiers aux réformes du ministre Barrette, ce que ce dernier réfute ardemment. Le ministre n'a pas totalement tort. Si ses réformes ont eu un effet catalyseur sur la crise actuelle en santé, il faut reconnaître que celle-ci trouve ses origines dans une série de transformations mises en place depuis près de 30 ans.

Il est largement admis que les conditions de travail exécrables des infirmières et infirmiers datent de bien longtemps. Les coupures de personnel réalisées par le ministre Jean Rochon entre 1995 et 1998, notamment, ont fait mal au système de santé, qui subit leurs effets encore aujourd'hui. Les réformes qui ont suivi n'ont en rien arrangé les choses pour le personnel infirmier. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que ces transformations ne sont pas le seul fruit du Parti libéral. On se souviendra que Jean Rochon était ministre de la Santé et des Services sociaux sous Jacques Parizeau et Lucien Bouchard. Toutefois, le Parti Québécois ne s'est adressé aucun reproche quant aux effets de ses réformes depuis cette époque.

Comme on peut s'y attendre, plusieurs acteurs clés commentent la crise actuelle. Au premier plan, on retrouve les infirmières et infirmiers qui font la une des médias depuis plusieurs semaines et qui reçoivent un appui extraordinaire de la population par le biais de lettres ouvertes et de commentaires sur les médias sociaux. On retrouve aussi les interventions du gouvernement Couillard qui visent surtout à rejeter le blâme sur les infirmières et infirmiers. De leur côté, les syndicats infirmiers multiplient les interventions, dont la FIQ qui a d'ailleurs lancé sa campagne « On a notre quota ». L'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec a aussi eu un bref semblant de réaction, bien peu convaincante, mais tout de même présente. Plusieurs acteurs prennent ainsi la parole. Mais il y a de grands absents dans la discussion.

Est-ce que le Parti Québécois préfère éviter de s'aventurer sur ce terrain miné, de peur qu'on lui remette sur le nez sa participation prépondérante à la crise actuelle?

En effet, bien peu de gens semblent avoir remarqué le silence assourdissant des partis d'opposition depuis que le mouvement de dénonciation des infirmières a (re)pris son envol. Pas un murmure―à peine une réaction sur une page Facebook, mais personne qui ne s'engage dans la mêlée. Pourtant, en cette période préélectorale, ce dossier ne constitue-t-il pas un os dont raffolent habituellement les leaders des autres partis? Où sont les réactions outrées? Le soutien au système de santé et aux patients? Les pistes de solutions, voire les promesses? Où sont ces chefs qui ont habituellement tant à critiquer chez le gouvernement en place? Est-ce que le Parti Québécois préfère éviter de s'aventurer sur ce terrain miné, de peur qu'on lui remette sur le nez sa participation prépondérante à la crise actuelle? Est-ce que la CAQ craint de se faire demander des solutions (autres que l'habituelle privatisation, s'entend) et que ses réponses nuisent aux intentions de vote? Est-ce que Québec Solidaire serait trop préoccupé par l'esthétique de son nouveau logo pour avoir quelque chose d'intéressant à dire sur le sujet?

Vraiment, les infirmières et infirmiers sont laissés à eux-mêmes dans ce dossier. En se tournant vers eux pour leur demander comment remédier au problème, Dr Couillard ne fait rien de moins que confirmer l'incompétence de son administration. Nous allons donc répondre à son appel et ajouter notre voix à celles de tous les soignants qui, depuis 30 ans, proposent des solutions pour freiner la crise. Dans un prochain article, nous explorerons des pistes de solutions qui ont fait leurs preuves dans d'autres milieux―en espérant que MM. Barrette et Couillard (ainsi que les chefs d'opposition) se donnent la peine de les prendre au sérieux.

Chaque semaine apporte son lot de nouvelles pas toujours encourageantes sur le système de santé québécois. Rémunération des médecins, infirmières et préposés aux bénéficiaires à bout de souffle, réforme chaotique du ministre Gaétan Barrette.