Même si les vacances et les voyages servent à relaxer et à prendre du bon temps, les jours précédant le départ sont souvent remplis de petits (et parfois de grands) moments de stress.

En tant que mère de trois enfants qui voyage souvent en famille, je comprends tout à fait cette situation. C'est pourquoi j'ai décidé de dresser une liste de conseils dans la préparation de vos bagages afin de laisser le stress de côté et pour que vous profitiez pleinement de vos vacances.

Arrêtez de stresser, vous allez oublier quelque chose

Si les conseils suivants ont comme but d'aider à vous préparer, vous devez prendre une grande respiration et vous rendre à l'évidence que vous allez oublier quelque chose. Quelqu'un va pleurer à cause de cet oubli, mais ce ne sera pas la fin du monde.

Investissez dans des compartiments de voyage

C'est mon conseil numéro un quand on me demande des astuces avant de partir en voyage. Personne ne m'est jamais revenu disant regretter de s'être procuré des compartiments de voyage. Ces séparations qui vont dans vos valises vous permettront de faire et défaire vos bagages en toute facilité. Un autre conseil: roulez vos vêtements avant de les ranger dans votre valise, cela vous fera gagner de l'espace et vous permettra d'éviter les plis.

Préparez-vous à l'inattendu

J'apporte toujours des vêtements de rechange pour toute la famille. Ainsi, nous sommes parés pour quelques jours dans l'éventualité où nos bagages ne se rendraient pas à temps à notre destination.

Préparez un sac pour l'avion

Je sais que votre instinct vous dit de préparer un million de collations et d'activités dans l'avion pour garder tout le monde repu et actif, mais dans les faits, tout cela ne vous sera pas accessible. Préparez un petit bagage à main contenant tous les essentiels. Quelque chose que vous pouvez déposer dans le compartiment du siège devant vous. Apportez de quoi vous permettre de passer une heure sans pleurnichage.

Organisez vos fils et appareils électroniques

Nos téléphones et tablettes sont maintenant des incontournables de voyage. Ils ne vous seront toutefois pas utiles si votre batterie tombe à plat ou si vous ne trouvez plus vos écouteurs. J'apporte toujours un sac de voyage qui permet de garder mon matériel électronique organisé. Vous pouvez aussi utiliser des élastiques afin d'éviter que vos câbles ne se mêlent.

Allison Weigensberg

Téléchargez tout avant de partir

N'oubliez pas de télécharger tous les spectacles, films ou chansons nécessaires avant le jour du grand départ. Vous seriez surpris d'apprendre le nombre de personnes qui ne pensent pas à cela et qui dépassent leurs données au cours de leur voyage. Sans Netflix, mes enfants s'ennuieraient et seraient certainement turbulents. Nous nous assurons donc toujours que tout soit téléchargé avant de partir.

Conservez tous les documents de voyage ensemble

Si vous voulez vous attirer des regards noirs de la part des gens derrière vous dans la file de l'aéroport, aillez en main vos billets d'embarquement et les passeports. Épargnez-vous ce stress et achetez un étui pour les passeports de toute la famille. J'y mets également toutes les cartes d'identité dont nous aurons besoin ainsi que les billets d'embarquement et un peu d'argent. Cet organisateur de voyage va toujours dans la même poche de mon sac de voyage, je m'évite donc une crise cardiaque lorsque vient le temps de m'en servir. Si vous avez de la difficulté à vous souvenir dans quelle poche ou dans quel sac vous le mettez habituellement, dites-le à haute voix ou faites-en part à un membre de la famille.

Choisissez des couleurs neutres et n'apportez pas trop de choses

Je sais très bien à quel point il peut être tentant d'apporter tout le contenu de votre garde-robe afin d'avoir le plus de choix possible. La dure vérité est que vous n'allez pas porter le dixième de tous ces vêtements. Combien de fois après être revenu de voyage, vous êtes-vous aperçu que vous n'aviez pas enfilé la moitié de vos vêtements?

Choisissez des morceaux qui peuvent aller avec n'importe quoi et qui sont faciles à mettre plus d'une journée. Si vos vêtements ne sont pas tachés, vous pouvez les porter plus d'une fois avant de les laver.

A series of travel items are prepared and laid out on a white wooden background. Included amongst these items are a notebook, wallet, purse, leather suitcase, passport, pen, sunglasses, and clothing. The items are ready for a vacation.

Soyez réalistes quant aux chaussures que vous apportez

Soyez réaliste: vous n'avez pas besoin d'apporter une tonne de chaussures en voyage. En fait, moins de cinq paires devraient amplement suffire. Apportez une paire de chaussures de marche confortables, des escarpins un peu plus chics et une paire de bottes ou de sandales, dépendamment du climat de votre destination.

Préparez une liste, sans pour autant perdre la tête

Je ne trouve pas particulièrement utile de faire une liste exhaustive de tout ce dont j'aurai besoin lors de mon séjour. Ce que je trouve par contre pratique est de faire une liste de choses que je n'apporterais PAS normalement en voyage. Par exemple, je n'écrirai pas que j'ai besoin d'apporter des sous-vêtements, mais plutôt des flotteurs et des lunettes de plongée.

N'attendez pas à la dernière minute

J'aime bien préparer mes bagages en ajoutant au fur et à mesure les articles auxquels je pense pour éviter de courir partout à la dernière minute. Essayez de préparer un bac ou un panier de linge que vous remplirez tranquillement des bagages dont vous aurez besoin au cours de votre séjour. Ainsi, tout le nécessaire sera au même endroit, prêt à être empaqueté. Il n'y a rien de pire que de paniquer le matin du départ en cherchant frénétiquement les choses que vous avez oubliées!

Soyez organisé une fois arrivé à destination

J'aime voyager avec des bacs de rangement, qui permettront de garder ensemble tous les articles n'ayant pas d'emplacement défini. Ce genre de bac est généralement pliable, ne prend pas de place et est particulièrement pratique.

Bon voyage (organisé)!

Ce texte initialement publié sur le HuffPost Canada a été traduit de l'anglais par le HuffPost Québec.