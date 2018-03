La Semaine du macaroni au fromage est de retour!

Fous du combo fromage et pâtes, vous pourrez bientôt vous bourrez la face de macaronis au fromage décadents pour la 4e édition de la Mac N' Cheese Week, qui se déroule du 9 au 15 avril prochain dans quelques restos de la métropole.

Voici quelques restaurants qui ont confirmé leur participation cette année:

Burger Bar Crescent,

Clébard, Randolph,

Burger Royal,

Notre-Bœuf-de-Grâce,

Greasy Spoon,

Lord William Pub,

Olive et Gourmando,

Robin Square,

Épik,

Le Lab,

Fut,

Notkins,

Mimi la Nuit.

Les gourmands sont invités à s'y rendre (ou à faire livrer avec Foodora - partenaire de l'événement), goûter un maximum de macaronis et voter pour leur plat favori sur le site de la Mac N' Cheese Week. Ils y aura trois grands gagnants : le plus décadent, le plus gastronomique et le meilleur classique.

La liste officielle des restaurants participants ainsi que de leurs recettes respectives devrait sortir bientôt.

Découvrez les plats alléchants qui ont déjà été dévoilés sur la page Facebook de l'événement:

Clébard Clébard Mac n Cheese oignons espagnols, emmental et lardons

Notre-Bœuf-de-Grâce Notre-Bœuf-de-Grâce Jalapeño poppers + Cheeto Mac + burger +sriracha ketchup

Robin Square robin square

