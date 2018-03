Il vole une voiture... et découvre un nourrisson sur le siège arrière

Une automobile en marche laissée sans surveillance semblait être le crime parfait pour un voleur. Il a cependant déchanté lorsqu'il s'est rendu compte qu'il transportait un bébé de cinq mois et demi à l'arrière.

Le voleur s'est emparé de la Kia Rio noire à 4h, mardi matin, dans une station-service près de West Palm Beach en Floride, rapporte le Miami Herald. Selon WPTV, les caméras de surveillance montrent le propriétaire de la voiture sortir de la station-service l'air confus de ne pas retrouver son véhicule, puis rentrer pour chercher de l'aide.

Le voleur se serait rendu compte rapidement de la présence du nourrisson puisqu'il s'est arrêté à une autre station-service, à Royal Palm Beach, quelques minutes plus tard.

Il s'est présenté à la commis en criant «prenez le bébé!» à répétition, selon Fox News. L'employé a ensuite appelé le 9-1-1 et l'enfant a pu être ramené sain et sauf à sa mère, qui s'est rendue sur place une demi-heure plus tard.

Le Palm Beach County Sheriff a publié sur Twitter une photo de l'homme qui a repris la fuite.

Take a close look, we are currently looking for this person who carjacked a black Kio Rio this morning with a 5 1/2 months baby inside. Thankfully, the infant was not hurt. pic.twitter.com/uoYcKtXNfK