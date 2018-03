Il meurt après s'être pris la tête dans un siège de cinéma

Un homme qui s'est pris la tête dans un siège de cinéma inclinable est mort de ses blessures.

Ateeq Rafiq, un père de 24 ans de Birmingham, en Angleterre, était au cinéma pour voir un film le 9 mars quand il s'est penché pour récupérer son téléphone qui était tombé entre les sièges inclinables.

Quand Rafiq s'est penché, le repose-pied du siège électrique s'est apparemment écrasé sur sa tête, selon le journal Birmingham Mail.

Une source a raconté comment l'accident étrange est survenu:

«Les sièges de la Classe Or sont électriques et inclinables. Il s'est penché pour chercher son téléphone. À ce moment, le repose-pied était ouvert. Mais alors qu'il a placé sa tête en dessous pour regarder, le repose-pied s'est refermé sur sa tête. Il était pris. Son partenaire et les employés ont essayé le sortir, mais n'ont pas été capables. Le repose-pied a éventuellement été brisé et il a pu s'en sortir.»

Rafiq était inconscient et aurait souffert d'une crise cardiaque durant l'incident, selon The Mirror. Il a été réanimé et amené à l'hôpital où il est décédé une semaine plus tard le 16 mars.

Après l'annonce de la mort de Rafiq, Vue International, qui possède le cinéma où s'est déroulé l'accident tragique, a publié une déclaration: