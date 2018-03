Les Obama avaient écrit une lettre aux élèves de la fusillade en Floride

L'ancien président des États-Unis Barack Obama et sa femme Michelle avaient écrit une lettre aux étudiants de l'école Marjory Stoneman Douglas de Parkland à la suite de la fusillade en Floride.

Datée du 10 mars, la lettre obtenue par Mic félicite les étudiants pour leur résilience et leur solidarité malgré la tragédie.

Les Obama ont écrit que bien que ce genre de changement soit difficile à réaliser et qu'ils puissent parfois «avoir l'impression que le progrès est trop lent», ils croient en eux et ont été inspirés par leur attitude après la tragédie.

EXCLUSIVE: Here's the letter @BarackObama and @MichelleObama wrote to the #ParklandShooting survivors. In it, the former president and first lady tell the teens that they've "inspired" them, and commend them on "awakening the conscience of our nation." https://t.co/FOQYVguNFw pic.twitter.com/xEPHE6iUL2