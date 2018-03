Desjardins a dévoilé lundi ses nouveaux bureaux qui sont situés dans le mât du Stade olympique de Montréal, et qui seront occupés dès cet été par plus de 1000 employés de la caisse.

L'intérieur est signé par Provencher_Roy et se veut «à l'image de ses occupants: modernes, dynamiques et à la fine pointe de la technologie», explique Desjardins dans un communiqué sur son site web.

«L'aménagement intérieur encourage notamment la collaboration et le partage de connaissances dans un environnement sain», mentionne Julien-Pierre Laurendeau, designer d'intérieur chez Provencher_Roy.

Voici donc les images:

«L'arrivée de plus d'un millier d'employés contribuera certainement à la vitalité du milieu et à l'économie locale de l'arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve dans l'Est de la ville et nous en sommes très heureux», vante Mathieu Desrosiers, promoteur du projet Destination Tour de Montréal chez Desjardins.

Les 1000 employés, provenant des équipes d'AccèsD Particuliers et Affaires et du Centre d'affaires en ligne de Desjardins, occuperont graduellement l'espace. Il s'agit d'un premier locataire pour le mât depuis son parachèvement en 1987, sur sept des douze étages, sur 80% de l'espace disponible.