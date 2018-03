Comment faire le ménage de printemps dans nos produits de beauté?

Le printemps - officiellement au calendrier dès le 20 mars cette année - nous donne des envies de faire place nette dans notre salle de bain encombrée de mascaras séchés et de tubes de crème ouverts depuis déjà... un certain temps. Mais c'est bien là où le bât blesse, depuis combien de temps?

Si ce n'est pas inscrit clairement sur les emballages de nos cosmétiques et crèmes, nos produits ont une date de péremption. Après de multiples usages, les bactéries s'accumulent dans nos produits de beauté et peuvent entraîner des infections et des irritations de notre visage.

Sans oublier que certains ingrédients actifs s'altèrent avec le temps et l'exposition aux éléments perdant de leur efficacité.

Des dates de péremption à mémoriser

On dit 3 à 6 mois pour les mascaras, 6 mois à 1 an pour les fonds de teint et cache-cernes, 12 à 18 mois pour les produits crème, 2 ans pour les produits poudre, 18 mois pour les rouges à lèvres et de 1 à 2 ans pour les vernis à ongles. Il faut aussi faire appel à son bon sens: un mascara séché, on jette (!) tout comme un vernis dont les différents composants se sont désolidarisés.

Une fois les produits périmés jetés, si on organisait le tout?

Et on classait le tout par catégorie? Le maquillage avec le maquillage, les soins de peau ensemble, et idem pour les produits coiffants. On peut ensuite créer des sous-sections pour les soins telles que les yeux, les sérums, la bouche, et idem pour le maquillage. Cela paraît tout bête, mais cela pourrait embellir vos matins pressés! Pour les plus rigoureuses, il sera même question d'y aller par nuance(s) et/ou textures, grandeurs de contenants, tiens pourquoi pas?! Avant de bien classer, on s'assure de passer une lingette nettoyante.

Petits pots et organisateurs en plastique permettront de bien organiser le tout.

Un ménage de printemps est à répéter au cours de l'année - si on laisse de côté l'expression consacrée. Une fois le tout finalisé, si on s'ouvrait des bulles pour fêter le tout!

À VOIR