Le lancement en grand de « 300 raisons d'aimer la Havane »

Mercredi 14 mars se déroulait le lancement du guide « 300 raisons d'aimer la Havane » de Heidi Hollinger. Cet ouvrage fait suite à New York, Montréal, Paris, Londres aux Éditions de l'Homme. Une soirée vernissage photo immortalisée par notre photographe - qui a réuni du beau monde au Musée des beaux arts de Montréal .

Ce guide signé de l'auteur et photographe Heidi Hollinger est une invitation au voyage haut en couleur.

De gauche à droite: Marie-Joëlle Parent (initiatrice de la collection et auteure des guides « 300 raisons d'aimer New York » ainsi que « 300 raisons d'aimer San Francisco ») et Heidi Hollinger, auteure de « 300 raisons d'aimer la Havane ».

Ce guide est une invitation à partir à la découverte de la grisante capitale de Cuba en compagnie de l'écrivaine et photographe Heidi Hollinger. On s'y imprégnera immanquablement des galeries d'art et des collections muséales qui comptent parmi les plus belles du monde et des merveilles culinaires. Il sera question de marcher de manger le long du Malecón, d'assister au roulage des cigares, faire connaissance avec Jorge Perugorría, l'acteur vedette des Quatre saisons à La Havane, ainsi qu'avec de célèbres écrivains, chanteurs et peintres cubains.

Et si on dansait la salsa? Il fait chaud!

Pour voir les photos de la soirée dans la galerie ci-dessous