Le magazine National Geographic admet avoir fait une couverture des évènements raciste à travers son histoire.

La rédactrice en chef Susan Goldberg a reconnu dans un article intitulé Pendant des décennies, notre couverture était raciste que le magazine a souvent ignoré les Américains non blancs et perpétué des stéréotypes racistes.

«Une partie de ce que vous trouvez dans nos archives vous laisserait sans voix», a écrit Goldberg dans l'éditorial, publié en ligne lundi.

Our April issue is devoted to exploring race—how it defines, separates and unites us. Read the story behind the cover: https://t.co/PPTVg3UpM8 pic.twitter.com/5kunxfDrHt

«Ça fait mal de partager les histoires épouvantables du passé du magazine», a ajouté Goldberg. «Mais quand nous avons décidé que notre magazine d'avril serait au sujet des races, nous avons pensé que nous devrions examiner notre propre histoire avant de tourner notre regard vers les autres.»

Pour ce numéro spécial, Goldberg a demandé à John Edwin Mason, professeur agrégé de l'Université de Virginie, d'analyser les rapports de la publication depuis sa fondation en 1888.

We are kicking off a year-long series of stories about race, starting with our April issue devoted to the topic. We begin by taking a look at ourselves. My essay on @NatGeo's past, and very different present. https://t.co/y4L70VZ8tG via @NatGeoMag