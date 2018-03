Après avoir séduit des Québécois et des étrangers en faisant découvrir la province à travers l'expérience d'un aveugle new-yorkais l'an dernier, QuébecOriginal nous propose une série d'images époustouflantes de la Belle Province grâce à la découverte du Québec par cinq influenceurs internationaux.

Ces cinq personnes, hyperconnectées à leurs réseaux sociaux, ont été invitées à «lâcher prise», le nouveau thème de cette année mis de l'avant par l'Alliance de l'industrie touristique du Québec. Il s'agit du chef restaurateur français Jean Imbert, de Kiersten Rich derrière The Blonde abroad, d'Alan Estrada le blogueur voyage mexicain, et de Ben Prescott et Jess Dales des photographes d'aventure.

«Les cinq influenceurs que nous avons invités sont des gens qui ont l'habitude de beaucoup communiquer avec leurs communautés. Nous les avons donc invités à prendre congé de leur rythme de vie effréné, à fermer leur téléphone et à cesser leurs activités sur les plateformes sociales pour vivre pleinement chaque moment de leur voyage et profiter complètement du Québec», indique par voie de communiqué Florence Girod, chef stratégie et produit intégré chez Cossette.

«C'est cette expérience de lâcher-prise que nous avons captée, avec toutes les émotions et les rencontres que cela a provoquées», a-t-il ajouté. L'agence Cossette aide l'Alliance dans la création et le déploiement de la marque QuébecOriginal sur les marchés hors Québec.

Pour accompagner les images, QuébecOriginal a fait confiance à l'artiste québécois Geoffroy qui a composé Wanderer, musique originale de la vidéo maîtresse, qu'il interprète dans sa version anglaise. La chanteuse québécoise Beyries interprète la version française.

Les vidéos visent les marchés de l'Ontario, des États-Unis, du Mexique et de la France.

