Un club de Miami dans l'eau chaude après avoir fait trottiner un cheval sur la piste de danse

Un club de Miami a voulu faire un coup d'éclat en faisant trottiner un cheval sur la piste de danse, mais cela s'est retourné contre lui.

Les vidéos d'une femme en bikini sur un cheval blanc dans le Mokai Lounge sont rapidement devenues virales. Elle aurait paradé sur l'animal mercredi soir ou très tôt jeudi matin. Dans la vidéo partagée sur les médias sociaux, le cheval semble glisser puis il se relève rapidement si bien que la femme tombe du cheval.

Les autorités de la ville ne l'ont pas trouvé drôle et ont suspendu les activités de l'établissement dès vendredi. Ils ont aussi ouvert une enquête criminelle pour déterminer si c'était un cas de cruauté animale. Le cheval a été retrouvé et est en bonne santé.

«Ce matin, nous avons entendu parler puis vu une vidéo extrêmement troublante de ce qui peut être décrit comme de la stupidité insensée. C'était dangereux pour cet animal, dangereux pour le public, c'était inhumain. Ce n'était pas idiot. C'était outrageux», a déclaré le maire de Miami, Dan Gelber, vendredi.

CNN et le New York Times ont tenté de rejoindre le Mokai Lounge samedi, mais ce dernier n'a pas encore offert de réponse.

UPDATE: Miami Beach PD detectives along with @MiamiDadePD 's animal experts have located the horse that was at Mokai. The horse has been inspected and deemed to be healthy and safe by Miami Dade PD.



Our investigation continues. https://t.co/pCI5TZ9sww