Un chien retourné à son refuge parce qu'il était trop affectueux trouve une nouvelle famille

Le futur s'annonce brillant pour une chienne américaine qui avait été retournée à son refuge parce qu'elle était trop «affectueuse».

L'histoire d'Helena, une chienne tellement câline qu'elle s'est méritée le surnom de «Velcro« au refuge qui l'hébergeait, est devenue virale cette semaine après que Lifeline Animal Project, un organisme qui gère plusieurs refuges animaliers, ait partagé son histoire lundi.

«Helena a récemment été retournée à son refuge, ses nouveaux propriétaires trouvant qu'elle était trop affectueuse et affirmant qu'elle voulait être avec eux tout le temps», a écrit l'organisme.

«Voici le chien le plus gentil, le plus affectueux et le plus câlin d'Atlanta. Helena a récemment été retournée à son refuge, ses nouveaux propriétaires trouvant qu'elle était trop affectueuse et affirmant qu'elle voulait être avec eux tout le temps.

Selon nous, ce chien-velcro est tout simplement parfait. Et nous savons qu'il existe une famille qui n'attend que de passer des soirées à regarder Netflix blottie contre ce chien. Êtes-vous cette famille?»

Heureusement pour Helena, elle a bel et bien trouvé une famille qui l'appréciera à sa juste valeur, rapporte la chaîne de télévision WIS-TV.

«Les gentils chiens ne finissent pas toujours derniers»

La porte-parole de Lifeline Animal Project, Karen Hirsch, a donné des détails sur la raison qui a poussé le nouveau propriétaire d'Helena à s'en séparer. «Il était évident que ce monsieur voulait un chien de garde ou de protection», a-t-elle déclaré.

Lorsqu'elle est arrivée au refuge, en octobre, Helena était mal nourrie. L'homme qui l'avait adoptée en premier lieu est revenu la remettre au refuge au début du mois de mars. Selon Inside Edition, elle n'y est restée que deux jours avant d'être adoptée à nouveau.

Espérons maintenant qu'Helena recevra tous les câlins qu'elle mérite!

Ce texte initialement publié sur le HuffPost États-Unis a été traduit de l'anglais.