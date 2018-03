11 questions auxquelles vous devriez être capable de répondre avant de vous marier

Aucun sujet de discussion ne devrait être tabou lorsque vous êtes fiancés, mais les experts affirment que certaines conversations sont absolument inévitables.

Voici 11 questions que vous devriez poser à votre partenaire et auxquelles vous devez répondre avant de vous marier.

1. Comment définis-tu la monogamie?

« En cette ère où le sexe est facilement accessible (grâce à des applications comme Tinder ou Grindr), vous devez savoir si vous avez tous les deux la même définition de la monogamie. Soyez précis. Demandez: crois-tu que le sexe en ligne est OK? Est-ce que c'est acceptable d'envoyer un message à un homme ou à une femme que vous ne connaissez pas sur Instagram, juste pour être amis? À quelle fréquence regardes-tu de la porno et serais-tu prêt à en regarder moins si cela interfère avec notre vie sexuelle? Vous seriez surpris du nombre de personnes qui se marient sans savoir que leur perception de la monogamie est incompatible. »- Virginia Gilbert, thérapeute matrimoniale et familiale basée à Los Angeles.

2. As-tu des dettes que je devrais connaître?

« Presque tout le monde a des dettes, mais la plupart d'entre nous en sont gênés et ont honte de partager les vraies détails. Ne pas connaître la situation financière complète de votre conjoint est un énorme drapeau rouge avant le mariage. »- Kurt Smith, thérapeute spécialisé pour les hommes.

3. Quel est ton travail de rêve?

« Si l'argent n'était pas un facteur et que les options étaient illimitées, que ferait votre partenaire dans sa vie? Savez-vous ce qui le fait rêver? Connaître la réponse à cette question peut vous aider à encourager votre partenaire à poursuivre ses objectifs. Si vous restez curieux au sujet de ses passions et de ses désirs, cela montre que vous tentez de conserver l'excitation et la flamme dans votre relation. » Liz Higgins, thérapeute matrimoniale et familiale spécialisée dans les couples nouvellement mariés

4. Quelle est la manière la plus efficace de te faire atteindre l'orgasme?

« C'est vraiment important pour un couple de savoir comment avoir du bon sexe. Le sexe rend le stress de la vie beaucoup moins intense, favorise la bonne humeur et une relation saine. »- Laurel Steinberg, relationniste basée à New York et professeure de sexologie clinique

5. Comment gères-tu le stress?

« Les gens font face au stress de différentes manières. Certaines personnes doivent avoir leur espace et s'éloigner de leur partenaire. C'est très bien. Mais combien de temps cela dure? Une personne devrait être capable de prendre soin d'elle-même, mais aussi comprendre que vous avez aussi des sentiments et exister en tant que personne en dehors d'eux. »- Caroline Madden, thérapeute conjugale et familiale et auteure de How to Go From Soul Mates to Roommates in 10 Easy Steps

6. Si tu pouvais changer une caractéristique de ta personnalité ce serait quoi et pourquoi?

« Être capable de répondre à cette question en dit long sur votre vulnérabilité. Si l'un d'entre vous est incapable de répondre à cette question, poser cette question pourrait susciter d'autres discussions sur la croissance personnelle. »- Danielle Kepler, thérapeute à Chicago.

7. Veux-tu des enfants?

« Pour un couple, il peut être dévastateur d'apprendre qu'ils diffèrent grandement sur ce sujet. Je suggère d'avoir cette discussion très tôt dans la relation amoureuse parce que c'est impossible de faire un compromis. » - Kari Carroll, un thérapeute de mariage et de la famille à Portland, Oregon.

8. As-tu des problèmes de colère?

« Est-ce que votre partenaire pense qu'il est normal de parler d'un ton agressif? Se traiter de noms? Et à quel point votre opinion est-elle similaire ou différente? Les trois grands points qui mènent au divorce sont la colère, les affaires et les dépendances. » - Susan Heitler, psychologue basée à Denver, Colorado.

9. Si nous vivons une période difficile dans notre relation, es-tu prêt à aller en thérapie?

« Si une personne est très hostile à l'idée d'aller en thérapie, alors il n'y aura aucune possibilité d'utiliser cette ressource si les choses se compliquent dans le mariage. Un «non» décidé à cette question peut également signaler un malaise avec les émotions et l'introspection en général. » - Samantha Rodman, psychologue à Takoma Park, Maryland.

10. Considères-tu qu'il est de ma responsabilité de te rendre heureux?

« Connaissez les croyances de votre partenaire au sujet des relations. Un partenaire peut croire qu'il est de votre responsabilité de les rendre heureux. Les croyances affectent le comportement et les rôles d'un partenaire dans une relation. Parfois, les croyances sont erronées et doivent être contestées. Nous devons connaître les valeurs et les croyances d'un partenaire avant de prendre un engagement à long terme comme le mariage. »- Shannon Chavez, psychologue et sexologue à Los Angeles.

11. Quel est ton plus grand fantasme sexuel?

« Être capable de répondre à cette question indique que vous allez plus loin que la surface quand il s'agit de votre vie sexuelle. Vous pouvez connaître certaines des activités réelles qu'ils aiment sexuellement, mais connaître leurs fantasmes indique que vous connaissez une partie plus profonde de la psyché de votre partenaire. Ça augmente l'intimité et montre également un niveau de vulnérabilité. Cela montre que vous et votre partenaire êtes disposés à partager des désirs qui peuvent aider à construire un lien sexuel solide. »- Kristin Zeising, sexologue à San Diego, Californie.