L'organisation d'une fête d'enfants vous cause des maux de tête ? Optez pour un forfait clé en main. Marché en forte croissance, le choix d'activités ne manque pas à Québec et les commerces rivalisent d'ingéniosité pour attirer la clientèle. Le principal avantage : en plus de passer une agréable sortie sans tracas, vous n'aurez pas à effectuer le grand ménage de votre résidence après le départ de la marmaille ! Voici 12 options, sans ordre particulier, parmi les plus populaires dans la capitale.

Aquarium du Québec

Fêter avec amis et les 10 000 animaux marins de l'Aquarium du Québec, ça, c'est une belle idée! Le forfait comprend l'accès à une salle privée, un buffet froid, un gâteau de fête et une visite guidée des lieux. Forfait à 219 $ pour huit enfants et deux adultes.

Défi Laser

Voilà une activité qui plaira aux jeunes en quête de défis et de stratégie. Pour célébrer l'anniversaire d'un jeune (à partir de 7 ans), mais aussi pour les ados et les adultes, les labyrinthes du Défi Laser sont des lieux obscurs, parsemés d'obstacles et d'aventure. L'objectif : désactiver les adversaires avant de l'être à notre tour. Forfait à partir de 120 $ pour six joueurs.

Bonbons en fête

Parce qu'une fête, c'est l'occasion de manger des friandises, pourquoi ne pas se rendre au paradis des bonbons ? Ouvert depuis 2017, Bonbons en fête propose des ateliers de bonbons adaptés aux jeunes. Les différents forfaits anniversaires incluent ces ateliers, en plus du bar à slush, à barbe à papa et à popcorn à volonté, l'accès à la salle de bricolage et un gâteau entièrement recouvert de bonbons, évidemment! Un animateur de foule et la mascotte Baboune feront aussi partie de la fête! À partir de 20 $ par personne pour les ateliers.

Quillorama Frontenac

Invitez les grands-parents et la famille à une partie de quilles pour que la fête soit multigénérationnelle. Quillorama Frontenac propose différents forfaits combinant du temps de jeu et l'accès à une salle de fête. Un clown peut aussi être de la partie! Forfait à partir de 75 $ pour six enfants.

iSaute

Pour les enfants qui ont de l'énergie et qui aiment bouger, emmenez-les chez iSaute. Vous pourrez enfin laisser les enfants sauter partout, même sur les murs! Le forfait anniversaire comprend 1h30 de saut et 30 minutes dans une salle de fête privée. Un conseil : réservez plusieurs semaines à l'avance puisque ce forfait est très populaire. Forfait à partir de 190 $ pour six sauteurs.

Peps de l'Université Laval

Faites découvrir à vos jeunes sportifs de nouvelles activités dans les installations du Peps! Accompagnés d'un animateur, ils pourront faire de l'escalade, du trampoline, du jorkyball (soccer sur un terrain de squash) et même du hockey sur roulettes. Et également profiter d'une baignade récréative. Forfait à partir de 130 $ pour huit participants.

École de cirque de Québec

Trampolines, trapèze fixe, échasses, monocycle et jonglerie sont au programme de l'École de cirque de Québec qui invite le fêté et ses invités (à partir de 4 ans) à s'initier aux arts du cirque. Un animateur d'expérience leur fera découvrir plusieurs disciplines de cirque pendant 2h. Apportez votre gâteau (et ustensiles et décorations). À noter que ce forfait n'est pas proposé l'été ni pendant la période de Noël. Forfait pour six ou huit participants (selon l'âge), 150 $.

Crackpot Café

Votre fille préfère les arts aux sports ? Direction le Crackpot Café qui vous offre la possibilité d'organiser un anniversaire tout en créativité, au studio ou encore à la maison. Les artistes en herbe pourront peinturer et créer leur propre pièce de céramique. Forfait à partir de 108 $ pour six artistes.

Castello

Les tout-petits aimeront découvrir l'univers de Castello, de ses princesses et de son module de jeux en forme de château. Différents forfaits et thématiques, allant du party hawaïen à la rock star, en passant par les populaires princesses et la Pat Patrouille, sont proposés, pour tous les goûts. Vous pouvez aussi les personnaliser en ajoutant des options (gâteaux thématiques, ateliers animés, cartons d'invitations, etc.), ce qui fait varier la facture. À partir de 160 $ pour six enfants et deux adultes.

Délire Escalade

Votre pré-ado aime grimper partout ? Offrez-lui une activité d'escalade! Délire Escalade de Beauport l'invite à s'initier à l'escalade sur des parois intérieures, en compagnie d'un guide qualifié. L'animation de 1h30 est adaptée à tous les âges (7 ans et +) sur les différentes structures d'escalade du centre : des jeux, des défis encordés sur des murs adaptés et le bloc. Matériel inclus. Forfait à partir de 155 $ pour 8 grimpeurs.

Imaginarius

Votre enfant aime réaliser des expériences ? En plus de ses forfaits anniversaires classiques, le centre d'amusement Imaginarius vient d'ajouter à son offre Les fêtes scientifiques, en collaboration avec les animateurs de Sciences en folie. Par une approche dynamique, des animateurs qualifiés transmettront leur savoir et leur passion aux enfants. Une autre nouveauté chez Imaginarius est le bateau de pirate, dans la salle de jeux. Forfait de base à partir de 140 $ pour six enfants.

Domaine Cataraqui

Depuis quelques mois, le Domaine Cataraqui s'ajoute à l'offre de la région en proposant des fêtes d'enfants inspirées de l'histoire des derniers occupants de la célèbre villa. Sous le thème de l'artiste peintre, vos enfants s'amuseront à des jeux thématiques, en plus du maquillage et de la dégustation de gâteau, le tout dans un lieu empreint d'histoire. Forfait à partir de 160 $ pour huit enfants.