5 lieux où relaxer en famille

Exténués, fatigués, les enfants ont besoin d'un peu de repos durant la relâche scolaire, mais également tout au long de l'année. Mais comment faire pour les calmer et les intéresser à la relaxation tout en les divertissant ?

Au spa

Habituellement réservés à une clientèle adulte, de plus en plus de spas accueillent les enfants et les ados durant la semaine de relâche, les congés fériés ou tous les dimanches matins. C'est l'occasion de se détendre en famille, tout en découvrant les bienfaits de la thermothérapie ou de la massothérapie dans un environnement calme, agréable et naturel pour la plupart. Les enfants aiment particulièrement vivre l'expérience en plein air et enfiler leur maillot quand il fait froid. Avant de vous déplacer, vérifiez toutefois les conditions et l'âge minimal requis qui varient d'un endroit à l'autre.

Où aller ?

Durant la relâche, les moussaillons âgés de 8 ans et plus peuvent monter à bord du Bota Bota, dans le Vieux-Port de Montréal. Tandis que la populaire réserve thermale Balnéa de Bromont accueille spécialement les jeunes de 12 ans et plus, en plus des matinées parents et enfants (pour les plus petits). Les matinées se vivent aussi en famille chez Sibéria Spa de même qu'au SKYSPA de Québec (et les dimanches matins le reste de l'année), et dans plusieurs autres spas au Québec.

Dans un studio de yoga

Le yoga plaît aux enfants, même aux bambins. Plusieurs garderies et écoles ont d'ailleurs ajouté des séances de yoga à leurs activités hebdomadaires. Les enfants peuvent ainsi expérimenter des poses faciles et comprendre l'essence du yoga par une approche ludique et simplifiée. De leur côté, les studios de yoga répondent à la demande croissante des parents en offrant une variété de cours, allant des cours parent-enfant ou parent-bébé jusqu'aux classes de yoga pour les ados.

Où aller ?

Dans la région de Québec et de Lévis, les studios Namaste proposent le cours Mini Namaste pour les 3 à 6 ans et du Air Yoga en famille.

Au cœur de Montréal, le magnifique studio Yoga Shanga offre des classes pour les jeunes (7 à 11 ans) et pour les ados (12-14 ans).

À Victoriaville, Espace Yoga s'intéresse aussi au yoga pour les jeunes.

Dans un cours de méditation

La méditation est en vogue et elle intéresse toutes les générations. Certains centres offrent des cours d'initiation à la méditation s'adressant même aux enfants d'âge scolaire. Ils apprendront ainsi à se calmer, à mieux gérer leur stress (avant un examen ou une compétition sportive, par exemple) et à se concentrer sur une tâche à la fois. C'est également un excellent outil pour trouver le calme intérieur... durant quelques minutes du moins!

Nos arrêts : le Centre de méditation Kadampa de Montréal propose une thématique différente reliée à l'enfance un dimanche par mois. Tandis que c'est un samedi par mois au Centre bouddhiste Toushita de Québec.

À la bibliothèque

Lire, c'est s'évader. C'est oublier les tracas et s'inventer des histoires. Lire est aussi une belle façon de relaxer. Votre enfant n'aime pas lire à la maison ? Invitez-le à sélectionner lui-même ses livres à la bibliothèque : romans, bandes dessinées, magazines, etc. Et profitez de votre visite pour lire sur place : la bibliothèque étant un lieu calme et favorable à la détente.

Le Québec regorge de belles bibliothèques, lumineuses et invitantes. Parmi nos coups de cœur : après une balade dans le Vieux-Québec, faites une pause à la Maison de la littérature. À Montréal, faites-le plein de lecture jeunesse et de lumière dans le magnifique espace vitré de la bibliothèque Marc-Favreau de Rosemont.

À la maison

Les enfants se chicanent ou sont excités en revenant à la maison? Faites-les relaxer avec une app! Déroulez un tapis de yoga, éteignez ou diminuez l'intensité de la lumière, assoyez-vous sur un coussin de méditation et téléchargez une application mobile qui intéressera tous les membres de la famille.

Notre choix : La populaire application Petit Bamboo propose Kids, qui est une version adaptée pour les enfants. En plus d'être en français, quatre méditations gratuites sont spécialement conçues pour eux.

On a testé :

Le coussin de méditation Amma Thérapie

La petite entreprise québécoise Amma Thérapie propose un nouveau produit : un zafu croissant de lune rempli d'écales de sarrasin. Confortable, ce coussin de méditation et de relation permet d'adopter une meilleure posture pour les positions assises, mais il peut aussi servir d'appui-tête en position couchée. Son plus : son tissu est imperméable à l'eau et résistant aux taches, ce qui est très pratique pour l'utiliser en plein air, à la plage ou avec de jeunes enfants! On adore. On a aussi beaucoup aimé sa qualité de confection, sa petite ganse qui permet de le prendre d'un seul doigt ainsi que son fermoir qui permet d'enlever ou d'ajouter des écales de sarrasin. Un format pour enfant est aussi offert. 40 $ le modèle enfant et 60 $ le modèle adulte.