Que vont porter les stars sur le tapis rouge des Oscars 2018?

Ce soir la cérémonie des Oscars, la 90e du genre, promet d'être riche en rebondissements suite à l'affaire Weinstein, mais aussi en signes distinctifs sur le tapis rouge. Que vont porter les stars?

#Metoo et "Time's up" devraient être les deux mouvements les plus représentés de cette soirée - pour dénoncer les violences et agressions sexuelles commises.

Si les Golden Globes se sont caractérisés par une vague de tenues noires, pas de consignes particulières pour ces Oscars, même si de nombreuses personnalités ont tout de même signifié leur volonté de porter du noir en soutien à Time's up. Des badges devraient être distribués également.

Certaines opteront aussi pour un badge particulier: un drapeau américain orange devrait être à la boutonnière et sur les décolletés de nombreuses d'entre elles. Il vient de "Every Town for Gun Safety" - initié par un groupe emmené par Michael Bloomberg - qui milite pour le contrôle des armes à feu.