Oscars 2018: les meilleurs moments du numéro d'ouverture de Jimmy Kimmel

Pour une deuxième année consécutive, Jimmy Kimmel avait la tâche non négligeable d'animer la cérémonie des Oscars, diffusée ce dimanche 4 mars, en direct du Dolby Theatre, à Los Angeles.

Kimmel n'a pas raté une occasion de se prononcer sur les nombreux scandales qui ont secoué Hollywood au cours des derniers mois, en plus de lancer quelques flèches à l'administration Trump et de revenir sur la bévue de la précédente édition qui aura fait le tour du monde, lorsque La La Land a été nommé meilleur film par erreur à la place de Moonlight.

Voici les moments marquants du numéro d'ouverture de la 90e cérémonie des Oscars :

«Cette année, si vous entendez votre nom, ne vous levez pas immédiatement...»

«Oscar célèbre ses 90 ans ce soir, ce qui veut dire qu'il est probablement chez lui en train de regarder Fox News.»

«Oscar demeure l'homme le plus aimé et respecté d'Hollywood et il y a une bonne raison à cela. Regardez-le : il garde ses mains où on peut les voir, il ne dit jamais de mots vulgaires et, plus important encore, il n'a pas de pénis.»

«La preuve qu'Hollywood ne connaît rien au femme : nous avons fait le film Ce que femme veut, et il met en vedette Mel Gibson.»

«Nous devons montrer l'exemple et si nous travaillons ensemble, nous pouvons éliminer le harcèlement sexuel de notre environnement de travail. De sorte que les femmes n'auront plus à composer avec le harcèlement que tout le reste du temps et dans tous les autres endroits où elles iront.»

«Je me souviens d'une époque où les grands studios ne croyaient pas qu'une femme ou une personne issue d'une minorité puisse être la tête d'affiche d'un film de super-héros. Et la raison pour laquelle je me souviens de cette époque, c'est parce que c'était en mars de l'année dernière.»

«Nul autre que Donald Trump a qualifié le film Get Out de meilleurs trois quarts de film de l'année.»

«Nous ne faisons pas des films comme Call Me by Your Name pour l'argent. Nous les faisons pour déranger Mike Pence»

«Timothée [Chalamet] rate La Pat'Patrouille pour être ici ce soir.»

Jimmy Kimmel a conclu son numéro d'ouverture en déclarant qu'un Jet Ski serait remis au gagnant qui donnerait le discours de remerciement le plus court.

