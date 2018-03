Les 5 tenues préférées de la rédaction aux Oscars 2018

L'équipe du HuffPost Québec vous dévoile ses 5 coups de coeur de ce tapis rouge qui s'est révélé très chic. Voici les tenues qui nous ont le plus accrochés!

Gal Gadot

« La sublime Wonder Woman brillait sur le tapis rouge dans cette robe à sequins dorés rappelant les années folles. Est-elle tout droit sortie de Great Gatsby? Elle semble en tout cas prête à faire la fête avec classe. Coup de coeur pour les fines bretelles.»

- Philippe Lépine - Journaliste Bien-être

Margot Robbie

« Margot est très élégante dans cette robe. De la couleur à la coupe, tout est parfait. Sa silhouette est mise en valeur par la coupe ajustée. La simplicité l'emporte toujours!»

- Béatrice Roy-Brunet, journaliste au pupitre

Zendaya

«Zendaya avait des allures de vestale dans cette robe asymétrique dévoilant une épaule et ceinturée haut sur la taille. De la nuance à la coupe, la star a tout juste et fait rimer glamour et chic. »

- Jean-François Vandeuren, éditeur Divertissement

Emma Stone

« Avec son ensemble veston-pantalon Emma Stone affiche sa différence sur le tapis rouge des oscars. Et le noeud rose ajoute une belle touche d'originalité.»

- Hugo Jolion-David. éditeur vidéo

Jennifer Lawrence

«Jennifer Lawrence était à la fois radieuse et sculpturale dans cette robe entièrement dorée. Au premier regard, on la croirait bustier, mais en fait la délicatesse des bretelles est telle qu'elles rajoutent une touche supplémentaire de chic à ce modèle couture. Ses cheveux détachés et naturels se marient parfaitement à ce look précieux. »

-Elsa Vecchi - Directrice Bien-être

Voyez aussi toutes les photos du tapis rouge :