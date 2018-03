La fin des Olympiques n'a pas empêché le patineur artistique américain Adam Rippon de voler la vedette lors de la 90e cérémonie des Oscars dimanche.

L'athlète a foulé le tapis rouge vêtu d'un smoking agrémenté d'un harnais en cuir.

La tenue est une création de Jeremy Scott, le directeur artistique de Moschino.

Rippon a même capté l'attention de la mannequin Tyra Banks.

L'accessoire de cuir a rapidement déclenché une salve de commentaires sur la Toile.

Adam Rippon getting dressed for the #Oscars90 pic.twitter.com/DXwzsbbpPT

«Adam Rippon qui s'habille pour les Oscars.»

«Prêt pour le party.»

«Adam Rippon GAGNE le tapis rouge.»

I'm okay if Seb's not at the Oscars, Adam Rippon is there in a harness so all is well.