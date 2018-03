Ces mises en beauté ont fait tourner les têtes aux Oscars

Un look comprend une tenue bien sûr et une mise en beauté accordée. Sans des cheveux et un maquillage qui se complètent, on ne pourrait pas parler de mariage réussi. Voici les mises en beauté qui ont fait tourner les têtes.

Jennifer Lawrence

Les cheveux vagués de Jennifer Lawrence qui apportent une touche de naturel à un maquillage travaillé. De la bouche rouge orangé au regard ombré de la même nuance, la star en jette tout simplement.

Margot Robbie

Teint naturel et bouche délicatement rosée, voilà une mise en beauté tout en douceur qui s'accorde parfaitement à son carré blond stylisé.

Zendaya

Regard de braise travaillé, bouche nacrée et petit chignon tiré sur le haut de la tête, la star est tout simplement parfaite. Cela permet de dégager son cou et laisser vivre sa robe aux allures de vestale.

Gal Gadot

Peu de maquillage pour la belle Wonder Woman. Seule partie du visage vraiment travaillée, c'est la bouche d'un rouge éclatant. Ses cheveux ramassés en un chignon permettent de dégager son cou et son port de tête royal.

Emma Stone

Son maquillage tout en nuance de roses se marie parfaitement à sa chevelure rousse - coupe au carré longue.

Danai Gurira

Le détail ciselé sur le crane côté gauche de la tête apporte la touche de sophistication à un look beauté irisé.

Viola Davis

Crinière de lionne lâchée, raie au milieu, regard ombré de noir, la star a des allures de diva.

