L'actrice américaine Laura Dern participe à sa première campagne de cosmétiques à 51 ans

L'univers de la beauté n'est pas réservé aux jeunes. À l'occasion de la campagne pour son nouveau parfum, commercialisé depuis ce jeudi 1er mars, la marque de luxe Kate Spade a fait appel à l'actrice américaine Laura Dern, aperçue dans le dernier volet de la saga "Star Wars", pour figurer parmi les égéries du produit. À 51 ans, elle signe sa première apparition dans une publicité pour un cosmétique.

L'ancienne muse de David Lynch, également connue pour ses rôles dans "Jurassic Park" et la série à succès "Big Little Lies", apparaît aux côtés de deux autres femmes, toutes les deux plus jeunes qu'elle: la comédienne de 31 ans Sasheer Zamata et la blogueuse Tavi Gevinson, qui vient d'avoir 21 ans. "In Full Bloom", le fameux nouvel onguent, souhaite convenir à toutes les étapes de la vie d'une femme.

L'enseigne a demandé aux trois égéries d'écrire une lettre d'amour à elles-mêmes. Celle de Laura Dern est amusante: "Ma fille, laisse tomber. Tout va bien, tu fais de ton mieux", récite l'actrice en riant, dans une vidéo sobre en noir et blanc. Elle explique son choix: "Je pense que si je devais m'écrire une lettre d'amour, elle serait très tranchée."

Même si c'est la première fois qu'elle pose pour une marque de cosmétiques, alors que sa carrière a commencé il y a 44 ans, inviter une femme d'âge mûre dans une campagne beauté n'est pas inédit. Considérée comme la mannequin la plus âgée au monde, Daphne Selfe était l'un des nouveaux visages du dernier mascara Eyeko, au mois de janvier. Autre exemple, l'enseigne de luxe Céline avait fait de l'octogénaire Joan Didio son égérie, en 2015.

