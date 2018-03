Le crocodile le plus populaire du monde ne trône plus sur les vêtements de la griffe française Lacoste. Mais ce n'est que pour un temps limité. La marque a annoncé à la Semaine de la mode de Paris qu'elle le remplaçait pour une collection seulement par les 10 espèces d'animaux les plus menacés d'extinction.

Ne faites pas vos adieux au croco trop vite; seulement 1775 polos exclusifs à l'effigie des autres animaux ont été mis en marché le 28 février pour alerter la population sur l'état mondial de la biodiversité et la cause animale. Le tout dans le cadre du projet «SOS – Save Our Species» de l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN).

Lacoste



Pour chaque espèce représentée, la quantité de chandails produits correspond au nombre d'animaux recensés dans la nature. Il n'y aura, par exemple, que 30 polos avec le Marsoin du golfe de Californie, et 450 avec le Cyclure de l'île Anegada.

Le partenariat entre Lacoste et l'UICN se poursuivra encore pour les trois prochaines années. Quel avenir pour l'emblématique reptile vert? À suivre.

Les 10 animaux en voie d'extinction Le Cyclure de l'ile Anegada - 450

Le Tigre de Sumatra - 350

Le Saola - 250

Le Condor de Californie - 231

Le Perroquet Kakapo - 157

Le Gibbon de Cao-vit - 150

Le Rhinoceros de la Sonde - 67

Le Lepilemur Septentrional - 50

La Tortue Batagur de Birmanie - 40

Le Marsouin du golfe de Californie - 30

