L’ex-patron de Microsoft affronte avec beaucoup de grâce le champion mangeur de hot-dogs

L'ancien directeur général de Microsoft Steve Ballmer et le champion du monde du plus gros mangeur de hot-dogs Joey Chestnut se sont affrontés mercredi lors d'un match de basketball opposant les Rockets de Houston aux Clippers de Los Angeles.

Steve Ballmer, maintenant propriétaire des Clippers, a tenté d'ingurgiter davantage de saucisses et de pains que son opposant.

Malgré les remarquables efforts de l'homme d'affaires, facile de deviner le dénouement de ce duel. Chestnut a écrasé son adversaire.

Voici l'élégante performance des deux hommes.

Le plaisir ne s'est pas arrêté là pour les spectateurs. Nullement dépité de sa défaite, le propriétaire de l'équipe a lancé des cadeaux à la foule dans les gradins à l'aide d'un canon... en forme de hot-dog.

Steve Ballmer firing a hot dog cannon is a visual I could have done without pic.twitter.com/8gRZEsmyLc