Mercredi 28 février se déroulait le cocktail d'ouverture du NOM NOM Cantine, le fameux restaurant éphémère de l'hôtel W que nous connaissiez avant sous le nom de Eat. Fini le Eat, bienvenue au NOM NOM Cantine. Une soirée immortalisée par notre photographe.

Le fameux restaurant éphémère de l'hôtel W que nous connaissiez sous le nom de Eat a fait peau neuve en 18 jours chrono (de travaux). Il se nomme désormais le NOM NOM Cantine - onomatopée employée afin d'exprimer le plaisir de manger.

Au programme: 80 places assises dans un cadre évoquant l'Asie à la fois cosy et tamisé.

À cette nouvelle adresse signée Philipp Haemmerle pour la déco, il est question de manger de petites compositions et des plats à partager - fusion Asie et techniques françaises.

La cuisine emmenée par Grégory Faye ancien de la Maison Boulud et d'adresses prestigieuses telles que l'Atelier de Joël Robuchon, propose une cuisine raffinée, goûteuse et métissée. Parmi nos coups de coeur? La poutine au cari de noix de coco, échalotes et herbes (12$) qui invite au voyage, les dumplings de soupe à l'oignon (et au brie) (7$) - parfaite illustration de la fusion Asie et techniques françaises - et le tartare du jour noix de coco et matcha. C'est aussi visuel que délicat au palais.

Et le must? La poutine sucrée composée de churros, guimauves et caramel beurre salé (9 $) , à la fois décadente et irrésistible.

L'adresse qui propose des menus tout-en-un pour le lunch deviendra clairement un classique des hommes d'affaires. Pour le soir, l'adresse est à tester en amoureux ou en gang - elle deviendra l'un des incontournables du parcours gourmand des Montréalais. À noter une carte des vins oscillant entre 40 et 90$ - et les cocktails valent le détour !

Pour voir toutes les photos de la soirée dans la galerie ci-dessous