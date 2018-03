Ce détail étrange de l'émission «Les Simpson» perturbe les amateurs

Une fois que vous remarquerez ce détail au sujet de l'émission Les Simpson, vous ne verrez plus jamais le dessin animé de Fox de la même façon.

Mardi, l'utilisateur de Twitter @butchcoded a souligné à quoi ressemblaient les résidents de Springfield de face:

is there anything more cursed than front facing simpsons characters pic.twitter.com/vFk3AoKtgj — chess (@butchcoded) February 27, 2018

Peu de temps après, d'autres personnes sur Twitter ont noté l'étrange physique des personnages de cet angle:

not as cursed as this pic.twitter.com/nJKPtTPSPh — amy (@ctrlalt_j) February 28, 2018

And let's not forget this gem. pic.twitter.com/SuSWqU7O5D — Danny Dukek (@dannyduchamp) February 28, 2018

Ce n'est toutefois pas la première fois que ce détail est soulevé. Une page Tumblr a déjà été dédiée au phénomène...

