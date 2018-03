Suivez en ligne l'état des chantiers du REM

À l'approche de la pelletée de terre du plus grand projet de transport en commun depuis le métro de Montréal, la Caisse de dépôt et placement du Québec lance un nouveau site web pour faire le lien avec les personnes affectées ou intéressées par le futur Réseau express métropolitain (REM).

Le site REM.info comporte plusieurs éléments, dont le plus utile sera vraisemblablement la carte interactive des travaux. Dès les premiers chantiers, on pourra suivre l'état des travaux, la nature des entraves et les détours possibles.

Cinq «espaces citoyens» affichent également des réponses à des questions touchant spécifiquement l'un des cinq secteurs traversés par le REM, soit la Rive-Sud, le centre-ville, l'aéroport, l'Ouest-de-l'Île et la Rive-Nord. Un «bureau des relations avec la communauté» a également été mis en place pour recueillir les commentaires et les plaintes, diffuser des informations et mettre en place des mesures d'atténuation, entre autres.

Selon un communiqué diffusé mercredi, les personnes concernées par les travaux auront de longs préavis concernant les interventions à venir.

Une vidéo promotionnelle a également été diffusée sur le nouveau site web.

Les premiers travaux auront lieu en avril. L'échéancier final est en cours d'élaboration par les deux consortiums chargés de construire l'infrastructure et le matériel roulant.