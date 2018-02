Quand il neige, les Européens font contre mauvaise fortune bon coeur

La vague de froid sibérien qui sévit en Europe a fait près de 50 morts mercredi, dont de nombreux sans-abri, et continuait à semer la pagaille dans les transports.

À côté de ces situations tragiques, les Européens, peu habitués aux importantes chutes de neige, ont redoublé de créativité pour faire face aux précipitations.

Voici 7 moments où la neige en a surpris plus d'un en Europe.

1. Lorsqu'il y a de la neige à Londres, c'est le temps de sortir les skis... même au beau milieu de la ville.

2. Redoublant de créativité, la National Police Air Service a décidé d'utiliser un hélicoptère pour déneiger.

Despite our efforts throughout the day to clear the snow at base, nothing beats using the aircraft to clear away the remaining snowfall #TeamA ^743 pic.twitter.com/SPEqeR5aqS