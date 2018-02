Le Casino de Charlevoix fermera ses portes à l'occasion de la tenue du G7, les 8 et 9 juin prochains.

«Compte tenu des mesures de sécurité qui seront déployées, le Casino ne sera pas accessible à la clientèle pendant le Sommet du G7», a indiqué Renaud Dugas, porte-parole de Loto-Québec au HuffPost Québec.

Bien qu'il sera fermé au public, le casino pourrait bien accueillir la salle de presse de l'événement, mais rien n'est encore confirmé.

Le casino est un des principaux attraits touristiques de la région.

Le gouvernement fédéral a débloqué une somme de 606 M$ à son budget présenté mardi pour la tenue du sommet du G7.

Le gouvernement Trudeau espère faire de l'égalité des sexes un enjeu fondamental des discussions entre les pays membres, soit le Canada, les États-Unis, la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni, le Japon et l'Italie.

Ottawa profite aussi du sommet pour installer la fibre optique et l'internet haute vitesse dans la région de Charlevoix en plus d'améliorer le réseau de téléphonie cellulaire entre Québec et Baie St-Paul et entre Bagotville et Charlevoix.