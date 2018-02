Moby a-t-il eu l'idée du iPhone avant Steve Jobs?

Au début des années 2000, dans une chambre d'hôtel new-yorkaise, Moby aurait soufflé l'idée du iPod, mais surtout du iPhone... C'est ce qu'il confie dans une récente entrevue accordée à The Guardian.

Le musicien et DJ américain de 52 ans y raconte qu'il a fait partie des tous premiers à avoir eu un iPod entre les mains. Et qu'il a immédiatement eu l'idée de faire de ce lecteur mp3 quelque chose de plus grand, avec un appareil photo et un téléphone.

«C'est une histoire très drôle et j'hésite à en parler, parce que ça pourrait sembler idiot ou narcissique», admet l'artiste. Il commence par expliquer qu'au lancement d'iTunes, en 2001, il avait conseillé aux dirigeants d'Apple de lancer leur propre lecteur mp3. Mais ce n'est pas tout...

«Cet appareil aura une caméra et un téléphone intégrés»

«Un ou deux ans plus tard (après le lancement d'iTunes, ndlr), ils m'ont emmené dans une chambre d'hôtel à New York, m'ont donné le premier iPod et m'ont dit : ''Steve -Jobs voulait que tu aies ça''. J'ai répondu : ''Vous savez qu'à un moment donné, cet appareil aura une caméra et un téléphone intégrés''. Ils m'ont ri au nez et dit que cela n'arriverait jamais», conclut-il.

Moby a-t-il fait germer l'idée dans la tête de Steve Jobs? Il n'en a pas la prétention, mais s'en amuse, car depuis son lancement en juin 2007, l'iPhone se vend par centaines de millions d'exemplaires à travers le monde. Et c'est d'ailleurs l'une des technologies que Moby, grand défenseur de la planète et des droits des animaux, condamne régulièrement dans ses chansons et ses clips.

