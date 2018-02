Barbara Streisand a fait cloner son chien… deux fois

A post shared by Barbra Streisand (@barbrastreisand) on Dec 25, 2017 at 11:25am PST

«Ils ont des personnalités différentes», a souligné Streisand. «J'attends qu'ils vieillissent pour voir s'ils ont les yeux bruns et le sérieux [de Samantha].»

Son troisième chien est un parent proche de Samantha, nommée Miss Fanny, un clin d'oeil au rôle iconique de Streisand dans Funny Girl.

Her third dog is a relative of Samantha's, named Miss Fanny, a nod to Streisand's iconic Broadway and movie role in "Funny Girl." Incidemment, l'éleveur qui a amené à Streisand le chiot avait nommé son propre chien Funny Girl.