10 nouveaux restos à découvrir à Québec

L'offre de restauration ne cesse de se diversifier à Québec. Bien que certaines institutions aient fermé leurs portes durant la dernière année, des petits nouveaux ont pris le relais, pour le plus grand bonheur des foodies de la capitale. En voici dix, sans ordre particulier, à se mettre sous la dent, dès maintenant ou prochainement.

Honō Izakaya

Une nouvelle taverne japonaise débarque dans le quartier Saint-Roch. D'ici quelques jours (ouverture officielle début mars), Honō Izakaya accueillera ses premiers clients. Au menu : des saveurs typiquement japonaises avec des tapas et des yakitoris grillés sur une plaque de cuisson importée du Japon. Sans oublier le respect des traditions japonaises, assurent les quatre associés, dont le service du thé et du saké - 670, rue Saint-Joseph Est, Québec.

On se pratique! 🥢 A post shared by Honō Izakaya (@honoizakaya) on Feb 8, 2018 at 12:18pm PST

Le Ket'chose

Une nouvelle buvette a vu le jour en février sur la 3e Avenue. Remplaçant la sandwicherie Déli de fuite, Le Ket'chose est le cinquième restaurant pirate du groupe qui avait lancé précédemment L'Albacore, le Kraken cru, Patente et machin et l'Affaire est ketchup. Le petit dernier se démarque par les plats à partager qui portent la signature du chef Baptiste Creveuil - 1138, 3e Avenue, Québec.

Chez Tao

Ouvert en plein hiver glacial, Chez Tao ne pouvait mieux tomber. Sa bouffe de rue vietnamienne épicée et son ambiance exotique sont arrivées comme une bouffée d'air chaud sur la ville. En plus de ses rouleaux de printemps et pad thaï fort réussis, on y va aussi pour ses cocktails extravagants et son offre de plats végétariens - 104, rue Saint-Vallier Ouest, Québec.

Le Louénok

C'est dans un lumineux local de la 18e Rue à Limoilou, - dont le décor fait un joli clin d'œil au procédé scientifique derrière la fabrication de la bière -, que le restaurant microbrasserie Le Louénok s'est installé en novembre dernier. Au menu, les épicuriens s'amusent à découvrir les différentes inspirations du chef, comme la cuisine savoyarde, qui s'harmonisent aux bières brassées sur place - 1165, 18e Rue, Québec.

La Fornarina

Toute discrète, logée dans un petit local au coin des rues Saint-Jean et Salaberry, une petite pizzéria familiale attire les gourmands depuis décembre. La Fornarina propose une belle variété de pizzas à la pointe ou entière, des calzone pour la boîte à lunch et des pâtes congelées pour créer sa propre pizza à la maison. À noter que La Fornarina est fermée le dimanche et le premier samedi du mois, journée en famille, annonce l'ardoise - 1, rue St-Jean, Québec.

À venir prochainement

London Jack

Un autre petit nouveau qui ouvrira prochainement dans Saint-Roch est le London Jack. Inspiré des fameux pubs anglais londoniens, le nouvel établissement proposera une spécialité de fish 'n chips, des bières en fût et une bonne bouffe de pub. C'est le groupe TopResto (propriétaire du Pub du Parvis et du Pub Saint-Patrick) qui tient la barre de ce nouveau projet - 505, rue Saint-Joseph Est, Québec.

Barbies Resto Bar Grill

La célèbre bannière Barbies s'amène à Québec et ouvrira trois succursales à Lebourgneuf, Sainte-Foy et Lévis. C'est en mars, plus précisément le 17 mars, que le premier établissement accueillera ses premiers clients dans Lebourgneuf - 330, rue Bouvier, Québec

Une deuxième succursale pour Bols et Poké

Moins d'un an après son ouverture, le populaire Bols et Poké de la rue Saint-Jean annonce qu'une deuxième succursale ouvrira en avril à Limoilou. Avec ses bols santé et appétissants, gageons que le succès sera au rendez-vous.

Café Stockholm

La nouvelle vague de maîtres torréfacteurs et de cafés indépendants n'a pas fini de déferler sur Québec. Le prochain en lice est le Café Stockholm qui ouvrira ses portes en avril dans le secteur Sainte-Foy, dans un décor épuré et minimaliste, nous dit-on, digne des cafés actuels.

La Tanière

Les rumeurs circulent depuis un bon moment déjà. À quand la réouverture de La Tanière ? Cet établissement du rang Saint-Ange, inspiré par la gastronomie moléculaire, s'était hissé au sommet des meilleures tables au pays avant de fermer ses portes en 2014. Bien qu'aucune date de réouverture, ni de lieu, n'ont encore été avancés, il semble que la cuisine du terroir cinq diamants de La Tanière renaîtra en 2018. On attend les détails avec impatience !