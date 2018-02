Croissance et inégalités : Oxfam se trompe, selon l'IEDM

Une étude réalisée pour l'Institut économique de Montréal (IEDM) affirme que les gens moins fortunés profitent de la croissance économique actuelle, malgré les écarts de richesse, «malgré les sorties médiatisées d'organismes comme Oxfam».

Selon les données analysées provenant de 58 pays, une croissance du PIB de 10% par année est associée à une augmentation de 10% du revenu pour les 40% les moins fortunés. Selon l'IEDM, la croissance économique des dernières décennies a été accompagnée d'une diminution «impressionnante» de la pauvreté, puisque la part de la population à faible revenu est passée de 13% à 9% de 1985 à 2015, soit environ une baisse de près d'un tiers en 30 ans.

«Les chiffres sont clairs: la croissance augmente le revenu de tous, notamment celui des personnes situées au bas de l'échelle», affirme Alexandre Moreau, analyste en politiques publiques à l'IEDM et coauteur de la publication. «La réalité économique contredit une fois de plus l'idée reçue selon laquelle la croissance ne profiterait qu'aux plus riches», ajoute-t-il.

L'étude commandée par le groupe de réflexion de droite s'attarde aussi sur les dépenses sociales, qui peuvent être bénéfiques, mais dont les augmentations de coût peuvent plutôt avoir des effets néfastes. «Un niveau de dépense publique trop élevé peut impliquer des déficits ou une pression fiscale plus élevés, ce qui nuit à la croissance économique et, ultimement, à la réduction de la pauvreté», argue Kevin Brookes, analyste en politiques publiques à l'IEDM et coauteur de la publication.

Donc pour Michel Kelly-Gagnon, président et directeur général de l'IEDM, la meilleure façon de réduire la pauvreté «n'est pas de s'attarder sur les inégalités de revenu à un moment précis, mais plutôt favoriser des politiques publiques susceptibles de créer de la richesse, comme réduire le fardeau fiscal, rendre plus libre le marché du travail et les échanges, et lutter contre la corruption».

L'étude intitulée «La croissance économique profite-t-elle aux pauvres ?» est disponible ici.